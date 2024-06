Por Leandro Mazzini

Com Equipe DF, SP e RJ

Traindo a própria casa

Após o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), ter pontuado a existência do PCC no mercado de combustíveis, surgiu uma grande mobilização do Congresso Nacional para aprovar medidas que estanquem a lavagem de dinheiro da facção no mercado de combustíveis. Porém algo chamou atenção dos seus pares: um grande líder da direita vem buscando, nos últimos dias, abrir novas oportunidades para os operadores do PCC em outros Estados, além do paulista. A equação fica assim: enquanto o Congresso Nacional trabalha no combate ao crime organizado, mas algumas “ovelhas negras” dentro do próprio Parlamento atuam em prol do crime organizado.

Vai dar praia?

O presidente Lula da Silva e a esposa Janja já ficaram hospedados numa praia exclusiva de um deputado baiano que pode se beneficiar com a aprovação da PEC da “Privatização das Praias”, a 3/22. O então deputado Ronaldo Carletto votou pela PEC em 2022. E em dezembro do mesmo ano, Lula e Janja passaram uns dias de descanso na casa de praia dos Carletto na Ponta do Camarão, em Caraíva (BA). Lula é contra a PEC.

Os renegados

O gabinete de Tarcísio de Freitas descobriu que o pastor Silas Malafaia fala sozinho nos ataques a ele. Que não tem aval de Jair Bolsonaro nas críticas ao governador paulista – com quem o presidente tem conversado muito bem. Malafaia acusa Tarcísio de torcer pela continuidade da inelegibilidade do ex-presidente. Balela. O pastor virou porta-voz de um grupo de aliados de Bolsonaro que foi escanteado pela administração estadual.

Escola terceirizada

Depois das manifestações e quebra-pau na porta da Assembleia Legislativa do Paraná, a base do governador Ratinho Junior decidiu passar para votação online o projeto de lei que “privatiza” a administração das escolas estaduais (detalhe, a grade curricular continua com o Estado). Resultado: 39 votos a favor, 13 contra – inclusive alguns da base. É assunto para muito debate ainda. E outros Estados querem seguir a linha.

Brasil do leite

O País negociou apenas no 1° trimestre de 2024 mais de 6 bilhões de litros de leite cru – que ainda não passou pelo processo de industrialização. O número é 3,4% maior comparado ao mesmo período do ano anterior, segundo dados do IBGE. O presidente Lula da Silva sancionou a Lei 14.870/24 que cria o Dia Nacional do Produtor de Leite, para todo dia 12 de julho.

Rifa (Sul)idária

A Associação São Pio de Pietrelcina e a Construtora Jobim se uniram para fazer uma rifa solidária nacional em prol da reconstrução de casas populares em cidades do Rio Grande do Sul. Cada número custa R$ 8 e dois prêmios serão apartamentos em Santa Maria. O sorteio será dia 21 de setembro pela Loteria Federal. Informações adicionais no (55) 99676-0936.

ESPLANADEIRA

#AMCHAM sedia o 3° Congresso Internacional de Relações Governamentais de 6 a 7 de junho, em SP. #Reforma Tributária prevê a cobrança de imposto sobre a herança de previdência privada. # STF decide que abertura de cursos de medicina deve seguir Lei do Mais Médicos. #NICE e Seal Sistemas anunciam parceria para fortalecer CX no setor educacional. # CCBB traz para Brasília a exposição Tesouros Ancestrais do Peru. #PB registra mais de 383 MW de potência na geração própria de energia solar.

