VITRINE: AQUINOTICIAS.COM é bicampeão do prêmio Vida Capixaba

O AQUINOTICIAS.COM venceu, pelo segundo ano consecutivo, o Prêmio Destaque Empresarial Vida Capixaba, na categoria portal de notícias. Sete veículos concorreram na categoria e o Aqui Notícias obteve a impressionante marca de quase 53% dos votos. A escolha foi feita por meio de votação popular e reforça a abrangência do alcance do veículo, já consagrado como um dos maiores e mais importantes do Sul do Estado.

Os vencedores do Prêmio Destaque Empresarial Cachoeiro 2023 receberam o troféu no último dia 11 de outubro em uma noite de gala, no Jaraguá Tênis Clube. Idealizado por Lucas Carrero e Neandro Sena, o prêmio destaca as principais marcas e empresas que contribuíram para o desenvolvimento econômico e social da região e já se tornou maior evento corporativo do Espírito Santo. Confira abaixo alguns registros da festa. Parabéns a todos os vencedores!

Bombeiras do ES mudam cor da Farda

Neste mês, o mundo se pinta de rosa em solidariedade à causa do combate ao câncer de mama. O movimento Outubro Rosa une pessoas em todo o mundo, e o Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo também aderiu a essa campanha. Ao longo do mês, as bombeiras usarão farda na cor rosa e aparecerão em vídeos postados diariamente nas redes sociais da corporação @bombeiromilitares

O pioneirismo de Cris Samorini

Empresária, natural de Vitória, Cris Samorini é graduada em Administração de Empresas, com MBA em Gestão de Negócios pela Fundação Dom Cabral e em Marketing pela FGV. Atua como diretora comercial da Grafitusa, uma empresa que completou 100 anos em maio. Ela é a atual presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo – Findes, a primeira mulher a ocupar o cargo.

Faça um idoso feliz neste Natal

O Projeto Semear Esperança está realizando, mais uma vez, sua tradicional campanha para arrecadação de presentes para os idosos acolhidos em lares de Cachoeiro, Jerônimo Monteiro, Alegre, São José do Calçado, Mimoso e Muqui. São mais de 200 idosos e cada um deles escolheu o que gostaria de ganhar neste Natal. Os pedidos são diversificados e vão desde abraços e uma boa amizade, a roupas, calçados, itens de higiene e perfumes. Acesse o Instagram @semearesperanca e entre nesta corrente do bem!

Alemão, Tieta, Neném e Filinha.

Encontro da Família Fornazier

O último fim de semana foi muito especial para a família Fornazier. Os descendentes de Dina e Carlo Fornazier realizaram o primeiro encontro da família. Os filhos vivos de Carlo e Dina: Edio (Alemão) 81 anos, Tieta 93, Ermindo (Neném) 96, e Irene (Filinha) 89, reuniram seus filhos e netos no Chalé Arcangeluz, em São Vicente, para confraternizar e relembrar suas raízes.

O set de Vanessa da Mata em Vix

Com seu sétimo álbum de inéditas na mala, Vanessa da Mata desembarca no Centro de Convenções de Vitória no dia 03 de novembro. Passando por ritmos como baião, samba-rock, R&B, pop, trap e reggae, a cantora traz as 14 faixas do seu novo disco, incluindo a bônus do deluxe, “Comentário a Respeito de John”. As composições “Fique Aqui”, “Bem-vindo ao Lar”, “Foice” e “Face e Avesso” farão parte de seu repertório. Vanessa também apresentará canções marcantes de seu repertório e que estouraram nas rádios e seguem no imaginário musical do brasileiro, como são os casos de “Não Me Deixe Só”, “Ai Ai Ai”, “Ainda Bem”, “Amado” e “Boa Sorte/Good Luck”.

Na foto, Fabio Villela, gerente agência Sicoob Pinheiros; Poliano Bastos, membro do Comitê de ESG do IBEF-ES; e Nivaldo Mauri, diretor de Negócios do Sicoob-ES durante o Dia de Campo, uma parceria entre o Ibef-Es e o Sicoob-ES

No cenário jurídico do estado, um marco significativo para os sócios do escritório Brum Kuster, Marques e Fragoso Advogados. A empresa, comandada por Ricardo Brum, Caio Kuster, Leonardo Marques e Pedro Fragoso, acaba de conquistar a certificação ISO 27001, isso significa que o escritório está alinhado às melhores práticas de segurança da informação. “Esta conquista é uma prova inegável do compromisso do escritório com a segurança de dados e a qualidade dos serviços. Receber certificações como essas demonstra que nossa empresa não apenas prioriza a qualidade de produtos e serviços, mas também está em conformidade com regulamentações, leis e requisitos normativos”, reforça Caio Kuster.

O Base27 foi premiado, na noite desta quarta-feira (18), na categoria Top Ecossistemas do Ranking 100 Open Startups 2023. A premiação nacional enaltece as empresas, startups e atores do ecossistema mais relevantes em inovação aberta no país e, nesta edição, reconheceu o Base27 como um dos 25 atores mais relevantes na categoria ‘entidades privadas’, entre 908 participantes. O evento aconteceu no Copacabana Palace, antecedendo o Dia Nacional da Inovação.

Dia do Médico

A Unimed Sul Capixaba realiza sua tradicional festa dos médicos, neste sábado (21), no Jaraguá Tênis Clube, em Cachoeiro de Itapemirim. Este evento anual é uma homenagem à dedicação e ao compromisso dos médicos da Unimed Sul Capixaba, que desempenham um papel fundamental na promoção da saúde e no cuidado dos clientes. A festa proporciona um ambiente de celebração, reconhecimento e confraternização entre os médicos.

✍🏻 Anota aí:

🔹 O Rei do Piseiro vem aí! O cantor João Gomes, que vem conquistando corações por todo o país, vai agitar a Festa Agropecuária de Iconha, neste sábado (21). O evento acontece na Ascames, localizada no bairro Morro do Paraíso.

🔹 A rede capixaba de cafeterias Terrafé está confirmada na Semana Nacional do Café (Coffeees), que reunirá produtores e apreciadores de cafés especiais do Espírito Santo, no Shopping Vitória, de 26 a 28 de outubro. Os visitantes vão poder degustar cafés expressos e coados – do caramelo ao frutado. A ideia é iniciar o público na experiência dos cafés especiais, que, segundo pesquisas recentes, apresenta um crescimento de procura na faixa dos 15%. A programação do Coffeess contará também com aulas, palestras e exposições

🔹 A Unimed Sul Capixaba celebra uma conquista notável: foi reconhecida no Ranking Melhores Empresas Para Trabalhar™ – Brasil 2023. Pela primeira vez, a empresa figura entre as melhores do país em todas as categorias, conquistando a 27ª posição no ranking geral, competindo com algumas das empresas mais renomadas do país. A premiação revelou a Unimed Sul Capixaba como um exemplo de excelência, não apenas no setor de saúde, mas também no panorama empresarial como um todo. “Este feito é um marco inédito para a organização e ressalta seu compromisso com a qualidade do ambiente de trabalho e com o bem-estar de seus funcionários”, assinala o diretor presidente da cooperativa, Fernando Lemgruber. O Ranking Melhores Empresas Para Trabalhar™, realizado pelo Great Place to Work (GPTW), é uma das mais conceituadas premiações do país e é conhecido por destacar as organizações.

🔹 Criando uma nova experiência para o Réveillon capixaba, o Oásis Beach Club, a Booa Produções e a Base Eventos, divulgaram seu line-up para a virada 23/24 na Praia de Camburi. Mônia Lombardi, Pedro e Lucas, Jess Benevides, Tstinha, Balada do Maycon e Luuh estão confirmados no agito. O beach club, como se sabe, possui uma vista privilegiada para o mar e, na virada, contará com um serviço de open bar premium e open food distribuído em mesas, lounges e área VIP. Além, é claro, da clássica queima de fogos para brindar a chegada de um novo ano.

