VITRINE: Botecão terá Diogo Nogueira, Grupo Revelação e muito mais

Diogo Nogueira e o Grupo Revelação estão confirmados, junto com Demônios da Garoa, no Botecão – tradicional festa de encerramento do Roda de Boteco. O maior e mais gostoso festival gastronômico do Espírito Santo acontece até o dia 30 de junho. São 40 bares de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra que disputam a competição com seus petiscos criados exclusivamente para o evento. Os bares e botecos disputam quatro títulos: Melhor Bar, Melhor Boteco, Melhor Garçom e Melhor Torresmo. E ao final, a revelação dos campeões será feita no Botecão, o tradicional evento de encerramento do Roda de Boteco, com todos os botecos juntos. A festa está marcada para acontecer na área externa do Shopping Vila Velha, nos dias 5 e 6 de julho.

Henrique 6 anos!

Brunella Ultramar Carlette, Luciano Carlette e a pequena Antonella comemorando os seis aninhos do primogênito da família. Parabéns, Henrique!

Fofura! O príncipe Enrico chegou, para alegria dos papais, Eliza Bravin e Evandro Doriquetto.

Robótica na saúde! Nos dias 16, 17 e 18 deste mês, a equipe de enfermagem do centro cirúrgico do Hospital Evangélico de Cachoeiro, participaram do curso de instrumentação cirúrgica minimamente invasiva (videolaparoscopia e robótica), no IRCAD – América Latina, em Barretos, referência mundial no ensino de cirurgia. Parabéns a toda equipe do HECI por buscarem inovações na saúde!

Prointec

Alberto Alvarenga (direita) e Cristian Cruz (esquerda), da SECTI, em registro com o ex-secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, durante o Prointec. O evento foi realizado em Cachoeiro de Itapemirim nos dias 21 e 22 de maio.

Espalhando abraços e sorrisos! No Dia do Abraço (22/05), o Comitê de Humanização do Hospital Evangélico de Cachoeiro celebrou de uma forma especial. Cada pessoa que passava pela recepção do hospital era acolhida com abraços calorosos, cheios de amor e esperança. Uma iniciativa que reforça a importância da humanização e do cuidado em cada encontro. Se puder, abrace alguém hoje e compartilhe esse carinho!

Foto: Tânia Rêgo / Agência Brasil

Maior ídolo do Flamengo e um dos maiores jogadores de todos os tempos do futebol brasileiro, Arthur Antunes Coimbra, o Zico, estará em Cachoeiro de Itapemirim no próximo dia 10 de junho. O Galinho de Quintino fará uma palestra no Jaraguá Tênis Clube, a primeira do ex-jogador na cidade. No evento, ele abordará sua rica experiência como jogador, técnico e gestor esportivo. Os ingressos estão sendo vendidos pelo site da Blueticket. O evento é uma realização da FAP Eventos Esportivos.

Foto: Fabio M. Salles

Oswaldo Montenegro e Camerata se apresentam no Santa Jazz

Com sua voz potente e violão sofisticado, o cantor-compositor Oswaldo Montenegro traz, ao lado da Camerata do Sesi, para o palco do Santa Jazz suas canções consagradas. Com arranjos orquestrais de Dudu Trentin, Gabriel Novais, Sérgio Chiavazzoli e do próprio Oswaldo Montenegro, o show apresentará clássicos como “A Lista”, “Lua e Flor”, “Léo e Bia” e “Estrada Nova”. A flautista Madalena Salles e o multi-instrumentista Alexandre Meu Rei também participarão do evento, trazendo ainda mais talento ao palco. Antes de se juntar à orquestra, Oswaldo Montenegro fará um set intimista com Alexandre. Nessa primeira parte do show, ele também bate papo com a plateia e recorda obras como “Estrelas” e a belíssima “Bandolins”, proporcionando um momento único e afetivo para todos os presentes. A apresentação acontece no dia 08 de junho, às 21h.

Foto: Levi Mori

Michele Janovik e Giselle Alves na terceira edição conecta.ceo, evento realizado pelo Base27 – maior Hub de Inovação do Estado. O encontro, cuja correalização foi da Timenow, mantenedora do Hub e uma das 5 maiores empresas de engenharia consultiva do Brasil, reuniu mais de 100 CEOs e executivos de grandes empresas nesta quinta (16)

Para médicos

A pneumologista Jamile Leite está entre os nomes confirmados para a Imersão de Negócios para médicos, o primeiro evento hands on que pretende ensinar os profissionais a impulsionarem o business da clínica. À frente da iniciativa está a Advogada especializada em Direito Médico e Estrategista de Clínicas, Jaiara Simões. O encontro será no restaurante Baltazar, em Vitória, dia 15 de junho, a partir das 9h.

Congresso Brasileiro de Cooperativismo

A diretoria da Unimed Sul Capixaba participa do 15º Congresso Brasileiro do Cooperativismo, em Brasília. Reconhecido como o maior e mais importante evento no cenário cooperativista, o tema desta edição é “Projetando um futuro mais coop”. Na foto o diretor-presidente da Unimed Sul Capixaba, Fernando Lemgruber Prado Costa, e o diretor vice-presidente da cooperativa, Bruno Beber Machado.

Foto: Reprodução / Instagram @festivaldeinvernoguacui

Festival de Inverno no Caparaó prepara praças gastronômicas temáticas

O charmoso Festival de Inverno de Guaçuí, no Caparaó, está marcado para acontecer nos dias 5, 6 e 7 de julho. Além da música, este ano o festival traz uma novidade deliciosa: a gastronomia. Cada dia será dedicado a um tema culinário, a sexta-feira será dedicada ao churrasco, sábado aos frutos do mar e domingo à tradicional feijoada. As manhãs serão repletas de atividades, com renomados chefs e uma área kids para as crianças aproveitarem. O Festival conta com atrações como a dupla sertaneja Edson & Hudson, Biquíni Cavadão e Rodrigo Teaser, o maior intérprete do cantor Michael Jackson, Fundo de Quintal e Baitaca.

Foto: Divulgação/PMA

Anchieta: 10 anos de canonização

A Festa Nacional de São José de Anchieta, que ocorre de 29 de maio a 09 de junho, comemora os 10 anos de canonização e os 490 anos de nascimento do jesuíta, inspirado na vida e obra de Anchieta, o evento reúne celebração litúrgica, atividades culturais e históricas. Este ano, a presença de Dom João Justino de Medeiros Silva, vice-presidente da CNBB, destaca o caráter nacional do evento. A programação também contará com programas culturais, peregrinações e novenas, encerrando com a missa solene no dia 09 de junho, às 16h, no Santuário e show com o cantor e compositor Dunga.

✍🏻 Anota aí:

🔹 Em junho, renomados artistas nacionais e internacionais chegam para a 11ª edição do Festival Internacional de Jazz e Bossa Nova de Santa Teresa, o Santa Jazz. E para esta edição de um dos maiores festivais de jazz e bossa do Brasil, presenças de grandes artistas já estão confirmadas. O line-up conta com Oswaldo Montenegro, Richard Bonna, James Carter, Rosa Marya Colin, Hermeto Pascoal, Lachy Doley, Paula Santoro, Saulo Simonassi, Victor Biglione, Alexandre Borges Quinteto, a Camerata do Sesi, Cinzia Tedesco, Filó Machado, Fames Jazz Band, Romero Lubambo, Chico Pinheiro e Tary Donath. O festival acontecerá nos dias 07, 08 e 09 de junho, no Pavilhão de Exposições da cidade.

