VITRINE: Cris Samorini assume diretoria na Confederação Nacional da Indústria

Cris Samorini é uma empresária capixaba do ramo da indústria gráfica e há mais de duas décadas se dedica ao associativismo. É presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) – gestão, sendo a primeira mulher a ocupar o cargo em 65 anos de história da instituição. A industrial assumiu, no último dia 31 de outubro, o cargo de 1ª diretora Financeira da gestão 2023-2027 da Confederação Nacional da Indústria (CNI), que terá como presidente o empresário Ricardo Alban. Cris é a primeira mulher a fazer parte de uma diretoria executiva da CNI.

Natural de Vitória, Cris nasceu em 6 de outubro de 1978. É graduada em Administração de Empresas, com MBA em Gestão de Negócios pela Fundação Dom Cabral e em Marketing pela FGV. É diretora comercial da Grafitusa, primeira indústria gráfica do Espírito Santo, que completou 100 anos em 2020.

———————-*—————————

Selita 85 anos

A Cooperativa de Laticínios Selita recebeu homenagem especial na Câmara de Cachoeiro, por seus 85 anos de fundação. Consolidada pela sua força e potência econômica no cenário de laticínios no Espírito Santo, a Selita aposta no cooperativismo e acredita que quanto mais pessoas fizerem parte efetiva de uma organização, maior a transformação que ela é capaz de promover na pecuária leiteira e no mundo. Com cerca de 1.500 associados e composta, em sua maioria, por pequenos produtores, a Selita gera aproximadamente 10 mil empregos diretos e indiretos. Além disso, a cooperativa adota um modelo industrial responsável e sustentável. Parabéns, Selita!

———————-*—————————

Bruno Oakes e sua esposa Bruna esbanjam alegria na comemoração do 1º aninho do seu filho, Benjamin. Parabéns!

———————-*—————————

O publicitário e apresentador Charles Souza se encontrou novamente com Ivete Sangalo, Luisa Sonza, Pedro Sampaio, Cláudia Leitte, Daniela Mercury e Glória Groove neste final de semana no Rio de Janeiro. Nosso comunicador entrevistou os artistas e dirigiu da comunicação do evento que reuniu em média 60 mil pessoas durante 3 dias na Marquês da Sapucaí, fazendo história junto ao grupo San Sebastian.

———————-*—————————

Quem comemora mais um ano de vida, neste dia 5 de novembro, é o Superintendente do Hospital Infantil – HIFA, Jailton Alves Pedroso. Desejamos um feliz aniversário repleto de saúde e conquistas!

———————-*—————————

Foto: Aline Tunala

A boiadeira Antonella completou cinco aninhos de pura beleza e simpatia. A data foi comemorada com uma super festa no salão Mimos Delícias. Antonella é filha da dermatologista Roberta Goltara e do neurologista Diego Loureiro.

———————-*—————————

O presidente da Câmara Municipal de Guaçuí, Valmir Santiago, entre os amigos Agenor Tomé, diretor da Rádio 90.5, e Elias Carvalho, diretor do Grupo Folha do Caparaó, que inclui o portal AQUINOTICIAS.COM.

———————-*—————————

Caminhada “Quem Se Cuida Voa Mais Longe”

No próximo dia 05 de novembro, em Vila Velha, acontece a caminhada “Quem Se Cuida Voa Mais Longe”. O evento marca o fim da campanha Outubro Rosa, dedicado à conscientização sobre o câncer de mama, e dá o pontapé inicial à campanha Novembro Azul, focada na saúde do homem e na prevenção do câncer de próstata.

Segundo o organizador do evento, o cirurgião plástico Elias Kuster, essa é a primeira caminhada promovida pela Kliniké, um centro de especialidades administrado pelo médico.

———————-*—————————

✍🏻 Anota aí:

🔹 Réveillon em Iriri – Iriri vai ganhar um novo point na Praia da Areia Preta já com programação fechada para o réveillon: é o Mauka Ocean Club. A virada, all inclusive, acontecerá com warm-up do Dj Jotta F., Banda Trilha, Dj Phill, Barbieri e Live Sax ao nascer do sol. No cardápio, ilhas toscana, árabe, mediterrânea, japonesa e fast food.

🔹 Despertar o empreendedorismo, sobretudo na jovem advocacia. Esse é o propósito do evento “Desvendando o jogo”, conduzido pela diretora estadual da Associação Brasileira dos Advogados (ABA), Érica Neves. A quarta edição do encontro será no escritório Sarlo e Machado Advogados, em Vitória, no próximo dia 8. Além de palestras com Érica e os sócios do escritório, Eduardo Sarlo e Guilherme Machado, os participantes vão fazer uma visita técnica ao espaço e terão a oportunidade de conhecer a trajetória de sucesso de um dos escritórios mais respeitados do ES.

🔹 Entre os dias 07 e 10 de novembro, será realizada a Semana do Turismo, no Instituto Federal do Espírito (Ifes), em Vitória. Especialistas de todo País estarão reunidos para falar sobre a hotelaria e o turismo nacional, entre eles o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do ES (ABIH-ES), Nerleo Caus. Ele participará de mesa redonda e falará sobre rede hoteleira no Espírito Santo, suas potencialidades e desafios.

🔹 O Roda de Boteco entrou em sua reta final em Colatina. A competição gastronômica mais gostosa do Espírito Santo vai até o dia 05 de novembro nos 21 bares e botecos participantes. Os estabelecimentos disputam a preferência do público e o cobiçado troféu com os petiscos criados exclusivamente para o festival. Os consumidores estão avaliando os bares e botecos em quesitos como melhor petisco, higiene do local, temperatura da bebida e o atendimento dos garçons. A revelação do grande vencedor acontecerá no Botecão, com todos os botecos juntos, na Área Verde da Avenida Beira-Rio, nos dias 9, 10 e 11 de novembro.

