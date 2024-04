VITRINE: Disney no ES: exposição interativa gratuita segue até o dia 28

A maior empresa de entretenimento do mundo está completando 100 anos e, em comemoração, os capixabas têm a oportunidade de viver uma experiência Disney. Pela primeira vez no Espírito Santo, o Shopping Mestre Álvaro recebe a exposição Disney 100 anos, cheia de espaços interativos com a temática de clássicos como Encanto, Toy Story, Rapunzel, Marvel e Star Wars. A visitação é gratuita e aberta ao público de todas as idades. A visitação é gratuita e aberta a todos. Somente as interações presentes nos espaços Marvel, Rapunzel e Encanto são apenas para as crianças. Os adultos também podem visitar todas as salas e jogar os games do Toy Story e Star Wars. Quem quiser viver essa experiência tem até o próximo dia 28 de abril.

Foto: Jonathan Lessa

Dia das Mães

O Dia das Mães está chegando e o estúdio do talentoso Jonathan Lessa abriu oficialmente a agenda de ensaios exclusivos para essa data tão especial. Se você quer presentear sua mãe com algo inesquecível, a dica é registrar esse momento com fotos lindas ao lado dela! Mais informações pelo Instagram @jonathanlessa.fotografo. No registro, Renata Freitas Martins Savignon e os filhos Maria Fernanda, Carlos Lorenzo e Antônio Noah.

Cada vez mais próximo do grande dia, o casal Sanna Poleto e Lucas Seves recebeu padrinhos e amigos para um animado Chá de Panela. Dia 15 de junho promete!

As Voluntárias de Caridade São Vicente de Paulo de Cachoeiro de Itapemirim receberam na tarde da última quarta-feira (10), a coordenadora regional Sra. Julia Santos. Foi uma tarde emocionante. Na ocasião, foi doada pela voluntária Marilene Tófano à coordenadora uma linda tela, fruto de um projeto desenvolvido na Vila Aconhego e parceiros.

O empresário, comunicador, publicitário, produtor e coordenador do Miss Universo Espírito Santo, Charles Souza, comemorou mais um ano de vida no último domingo (7). O cachoeirense multitarefas tem se destacado em várias frentes de trabalho, sempre exercendo as funções a que se propõe com muito carisma e competência. Desejamos muitas felicidades e sucesso!

Davi Kabanez, Alice Perovano, Maju Bravin e Maria Lima estão a todo vapor na produção do Programa Super Estrelas, que tem estreia marcada para maio. Essa turminha linda e talentosa é agenciada pelo Portal Feito Criança.

Aniversário do Rei

Na próxima segunda-feira (15), apresentações do saxofonista Victor Batista vão abrir a programação especial em homenagem ao aniversário de Roberto Carlos, (19 de abril). Quem quiser conferir, as apresentações serão realizadas na Casa de Cultura Roberto Carlos, localizada no bairro Recanto, às 11h e às 14h nos dias 15 e 16.

Eu escolho o bem-estar completo. Assim, com este objetivo, o Hospital Evangélico de Cachoeiro, lança neste sábado (13), seu projeto BEM-ESTAR HECI, voltado aos colaboradores. A programação conta com avaliação nutricional, cardiológica e também com fisioterapeuta. Parabéns pela iniciativa!

Festival PcD – Pinta, Canta e Dança começa nesta segunda

Em sua edição de estreia, o Festival PcD – Pinta, Canta e Dança – promete ser um marco inclusivo no cenário cultural do Espírito Santo. Com uma programação pensada especialmente para pessoas com deficiência, o evento oferece oficinas gratuitas sobre prática de artes visuais, expressão corporal e composição musical, que serão monitoradas por artistas referência nas áreas de música, dança e artes visuais para PcD´s. Marcado para os dias 15 a 18 de abril, no Palácio da Cultura Sônia Cabral, no Centro de Vitória, o festival representa não apenas uma celebração artística, mas também um passo significativo em direção à acessibilidade cultural. O festival é um projeto do Movimento Cidade, marca capixaba e que possui outros projetos como MC.Mulheres, MC.Favela, Festival Movimento Cidade, MC.Metaverso e o MC.Arte.

✍🏻 Anota aí:

🔹 O Penha Roots, festival de Reggae e Forró Pé de Serra do Caparaó, segue movimentando a região do Caparaó capixaba neste final de semana. O festival conta com grandes nomes da música nacional em seu line-up, com Elba Ramalho e Marcelo Falcão confirmados. O evento acontece no Centro de Eventos do distrito de Divino de São Lourenço, na famosa região turística de cachoeiras, com ótimas pousadas e natureza exuberante

🔹 O Santa Jazz, Festival Internacional de Jazz e Bossa Nova de Santa Teresa, no Espírito Santo, confirmou sua 11ª edição do festival. O festival está marcado para acontecer nos dias 7, 8 e 9 de junho de 2024, no Pavilhão de Exposições da cidade.

🔹 Vem aí a edição 2024 da Semana Nacional do Café, a Coffees! O evento, que reúne produtores e apreciadores de cafés especiais do ES, será nos dias 26, 27 e 28 de abril, no Shopping Vitória. A recém-inaugurada loja-conceito da Terrafé, na Avenida Rio Branco na Praia do Canto, receberá o evento de lançamento da Coffees deste ano, no próximo dia 15. A nova unidade da rede conta com um espaço próprio no mezanino para confraternizações e apresentações de negócios.

🔹 A ExpoSul Rural 2024, realizada na semana passada, em Cachoeiro de Itapemirim, arrecadou cerca de três toneladas de alimentos, que serão doados a famílias vítimas das chuvas no sul do estado. O montante foi arrecadado com doações de quem utilizou o estacionamento ou doou voluntariamente ao Banco de Alimento de Cachoeiro, que teve um posto de recebimento no evento.

