VITRINE: ES recebe exposição em comemoração aos 100 anos da Disney

A maior empresa de entretenimento do mundo está completando 100 anos e, em comemoração, os capixabas terão a oportunidade de viver uma experiência Disney na Grande Vitória. Pela primeira vez no Espírito Santo, o Shopping Mestre Álvaro recebe a partir do dia 05 de abril a exposição Disney 100 anos, cheia de espaços interativos com a temática de clássicos como Encanto, Toy Story, Rapunzel, Marvel e Star Wars. A visitação é gratuita e aberta ao público de todas as idades.

Com uma legião de fãs pelo mundo todo, a Disney criou histórias que encantam gerações ao longo de um século de existência. Na exposição que chega ao ES, será montado um cenário de 180 m², na Praça de Eventos do Shopping Mestre Álvaro, piso L2, com diversas salas, promovendo atividades divertidas e interativas para crianças e também para adultos.

A visitação é gratuita e aberta a todos. Somente as interações presentes nos espaços Marvel, Rapunzel e Encanto são apenas para as crianças. Os adultos também podem visitar todas as salas e jogar os games do Toy Story e Star Wars.

———————-*————————–

Panela Brasileira

Com um cardápio diversificado, criado para agradar aos paladares mais exigentes, o restaurante Panela Brasileira Cozinha Afetiva alia bom gosto e o melhor da gastronomia. Oferecendo uma nova proposta de self-service, com uma alimentação saudável e afetiva, parecida com aquela feita em casa o local é uma ótima opção para o seu almoço. No registro, os sócios Rogélio Souza e Ivane Rezende.

———————-*————————–

Estrelas

Essa turminha linda participou da gravação do curta metragem Estrelas, produzido pela agência GS audiovisual. Todos esses atores mirins são agenciados pelo Portal Feito Criança, da Elenir Atalaia. Sucesso!

———————-*————————–

A princesa Bela completou 4 aninhos de muita fofura, e comemorou a data com um passeio super divertido. Ela e os papais, Neandro e Poliana Senna aproveitaram bastante no parque Beto Carreiro Word. Parabéns, Belinha!

———————-*————————–

Na última quarta-feira (20), o gerente administrativo Hériton Vieira e a coordenadora financeira, Layana Zerbone, receberam no Hospital Evangélico de Cachoeiro, o gerente de contas da EDP, Júlio Scopel. A reunião serviu para firmar a ampliação de parcerias entre as instituições. Hospital Evangélico de Cachoeiro. Completo porque constrói relacionamentos.

———————-*————————–

Poder feminino na Ases

Mais de 120 mulheres se reuniram na segunda edição do Encontro Ases Mulher, realizado na Casa do Empresário, sede da Associação dos Empresários da Serra (Ases). Criado para conectar ainda mais as participantes da associação, o evento aconteceu No último dia 20 de março, e trouxe a empresária Roberta Kato para falar sobre “Mulher, sua força está na singularidade”. Na foto, Andressa Zamprogno, Rosa Picolli, Cristal Carvalho, Jaque Guerra, Mara, Michelle Mega, Ivy Coutinho e Andréia Lopes.

———————-*————————–



O criador do evento Sustentabilidade Brasil, Elias Carvalho, e o presidente da Associação dos Municípios do ES (Amunes), Luciano Pingo, estiveram na sede Confederação Nacional dos Municípios (CNM), em Brasília. A Confederação confirmou participação no encontro, que será realizado no Parque de Exposições de Carapina, de 24 a 28 de junho. O Sustentabilidade Brasil aquecerá os debates para a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que acontecerá em Belém (PA), em 2025.

———————-*————————–

Elenco mirim que concluiu as gravações da segunda temporada da websérie “Pare a escola e nossa!”. A websérie é fruto do projeto “Cinema e Educação”, criado e desenvolvido pela GS Produções Audiovisuais e gravado no Sul do Espírito Santo, em parceria com o Portal Feito Criança. Parabéns, turminha!

———————-*————————–

Érica Neves com Maria Lúcia Cheim e Robson Louzada, dois ex-presidentes da OAB de Cachoeiro de Itapemirim. Tarde de diálogo sobre o futuro da OAB-ES

———————-*————————–



✍🏻 Anota aí:

🔹 A Unimed Sul Capixaba mais uma vez se destaca como referência em excelência, sendo reconhecida pela quinta vez consecutiva como uma das Melhores Empresas Para Trabalhar™ – Brasil 2024, pelo Great Place to Work (GPTW). Além de reafirmar seu compromisso com a qualidade no setor de saúde, a cooperativa se distingue por suas práticas exemplares de gestão de pessoas. Com um estágio de liderança classificado como nível 4 e um Employee Net Promoter Score (eNPS) de 85 pontos, a Unimed Sul Capixaba demonstra não apenas o alto grau de satisfação de seus colaboradores, mas seu empenho contínuo em cultivar um ambiente de trabalho inspirador.

🔹Começou a 21ª edição da Restaurant Week no Espírito Santo. O famoso circuito gastronômico acontece dos dias 14 de março a 05 de abril na Grande Vitória. Durante esse período o público poderá experimentar menus completos e inéditos em três tempos (entrada, prato principal e sobremesa). Nesta edição, são mais de 50 restaurantes da região metropolitana participando, sendo 16 estreantes na dinâmica. Casas como Balthazar, Aleixo, Pier Aleixo, Peppe, Figata, Tero, Mahai, Wine Garden e Coco Bambu estão preparados para servir seus menus especiais durante o festival. Há também restaurantes participantes em Vila Velha, como Alcides, Argento Parrilla, Venetutti, Don Aguilar, Domus Italica, Preferito e Nero Cucina. Além de opções no Shopping Vitória, em Serra e Cariacica.

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM