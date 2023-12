VITRINE: Fofurômetro explodiu! Sêxtuplos do ES em clima de Natal

Em uma explosão de fofura, os bebês Lucca, Eloá, Henry e Maytê, frutos de uma gestação de sêxtuplos, foram fotografados em clima de Natal. Em novas imagens divulgadas pela mãe dos bebês, Quezia Romualdo, os quatro irmãos aparecem com roupinha temática e gorrinhos, na Utin do hospital onde estão internados, em Colatina.

Caso consigam se alimentar com leite materno, Lucca e Henry devem eles devem receber alta na próxima semana e iniciar o Ano Novo em casa, ao lado dos pais, Quezia e Magdiel Costa, e da irmã mais velha Heloísa. Segundo atualizações de Quezia, Maytê está com 2,276Kg, Henry 2,364Kg, Lucca 2,618Kg e Eloá 2,418kg. Maytê e Eloá continuarão no hospital, recebendo atendimentos especiais.

———————-*—————————

Foto: Camila Reis

Na última segunda-feira (19), durante Sessão Solene de entrega de homenagens, a Câmara de Cachoeiro concedeu Homenagens Especiais às Bravas Mulheres, retratadas em série especial do portal Dia a Dia ES, produzida pelos jornalistas Alessandro de Paula e Anete Lacerda. O Projeto Bravas Mulheres tem como objetivo retratar a vida de mulheres que fazem a diferença. Com apoio da lei Rubem Braga, programa da Prefeitura de Cachoeiro de incentivo à cultura, as histórias são contadas em vídeo e texto e agora estão em exposição na Sala Levino Fanzeres.

———————-*—————————

A jovem modelo cachoeirense Maria Clara Dardengo Fioreze esteve na capital paulista no último fim de semana realizando seus primeiros trabalhos profissionais. A adolescente, contratada pela agência Dior, fez fotos moda praia e jeans, e as fotos ficaram lindas! O próximo job já está agendado para janeiro. Voa, Maria!

———————-*—————————

Foto: Mariana Garcia

Anna Claudia Peyneau e Priscila Ceolin na posse da nova gestão do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU/ES)

———————-*—————————

Parabéns para o jornalista Kelvyn Mantuan, que completou nova idade no último sábado (16). Desejamos muitas felicidades e sucesso!

———————-*—————————

Zull Macedo e Bela Barreto reuniram a equipe de colaboradores da Zull Atelier, a maior loja de aluguel de trajes finos do Sul do Estado, para a confraternização de fim de ano. Um momento agradecer e celebrar as conquistas de 2023. Parabéns, meninas!

———————-*—————————

Foto: Divulgação

Zico 70 anos Experience

O ex-jogador de futebol Zico, também conhecido como Galinho de Quintino, esteve em Vitória para uma palestra e interação com fãs amanhã, celebrando seus 70 anos de vida e experiência, relembrando uma carreira brilhante no mundo do esporte. Zico é um ídolo do Flamengo, com uma impressionante carreira, incluindo 831 gols, conquistas no Brasil e no exterior, e destaque como cobrador de faltas. Além de suas proezas nos gramados, Zico é empreendedor, palestrante e comentarista. Suas palestras informais abordam sua rica experiência como jogador, técnico e gestor esportivo, motivando o público. A palestra atraiu uma audiência de mais de 700 pessoas, composta por crianças, adultos e idosos.

———————-*—————————

Foto: Fabrício Lima

No clique, José Luiz Nunes, Neucimar Fraga, Paulo Henrique e José Roberto Vimercati durante cerimônia de entrega do Prêmio Empresarial de Vila Velha, realizado quinta passada (14), no 38º Batalhão de Infantaria do Exército

———————-*—————————

✍🏻 Anota aí:

🔹 O mais charmoso festival de música do inverno capixaba, o Festival de Inverno de Guaçuí (FIG), no Caparaó, está de volta ao calendário de eventos do Espírito Santo, com data marcada para acontecer nos dias 5, 6 e 7 de julho. Entre os headliners confirmados estão a dupla sertaneja Edson & Hudson, Biquíni Cavadão e Rodrigo Teaser, o maior intérprete do cantor Michael Jackson. Uma das novidades é que o festival será recheado de gastronomia. Cada dia receberá um tema culinário: sexta-feira será um dia reservado para o churrasco, o sábado será para os frutos do mar e o domingo terá a feijoada como destaque.

🔹 A Serra do Caparaó voltará a ter um festival de música para chamar de seu. Após um curto hiato, o festival Penha Roots está de volta à mais charmosa região turística do Espírito Santo e com grandes headliners confirmados. Durante os dias 12, 13 e 14 de abril, o festival vai movimentar o Centro de Eventos do distrito de Divino de São Lourenço. Na sexta-feira (12), Elba Ramalho ganha a companhia de Amaro Lima, Herança Negra e ForróFia. Já no sábado (13), Marcelo Falcão se apresenta no mesmo palco que Lion Jump, Os 3 do Nordeste e Forró Raiz.

🔹 A Unimed Sul Capixaba e o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) firmaram um convênio para viabilizar exames de DNA no projeto “Meu Pai tem Nome”, que visa o reconhecimento de paternidade para crianças e adolescentes em Cachoeiro de Itapemirim. A diretoria da Unimed assinou, no dia 19, um termo de colaboração para financiar os exames, resolvendo as questões de filiação e fortalecendo os laços familiares. Para o diretor-presidente Fernando Lemgruber, o termo de colaboração representa um passo significativo na materialização desse projeto, garantindo que um maior número de pessoas tenha acesso a esse importante recurso.

