VITRINE: Gusttavo Lima fará despedida do “Buteco” no Espírito Santo

Prepara que o Embaixador vem aí! Gusttavo Lima desembarca mais uma vez no Espírito Santo para um show mega especial. O cantor sertanejo fará, em Vitória, a despedida do “Buteco”.

O Buteco Vitória com Gusttavo Lima será realizado no dia 20 de Julho, no Estádio Kleber José de Andrade. O Buteco é um festival de música criado por Gusttavo Lima, em 2018. Já foi realizado em mais de 23 capitais brasileiras, além de uma edição especial na cidade de Boston, nos Estados Unidos. É um dos maiores e mais esperados eventos de música da atualidade, se consagrou como um dos festivais mais amados do país e não é por acaso. Mais de 40 artistas já se apresentaram no evento, um line-up escolhido a dedo pelo anfitrião da festa, o qual realiza o super-show de encerramento, com direito a uma performance acústica no segundo palco em formato 360º. Os ingressos já estão à venda pelo BaladAPP.

Na foto, os sócios Itagildo Marques e Nelinho Miranda, com Gusttavo Lima, no último show do artista na P12 Guarapari, em dezembro. Foto: Monique Janutt

———————-*—————————

A lindíssima Manuela Carvalho Duarte comemora seus 15 anos no próximo sábado (24), com uma super festa no La Casa. Os pais Fernanda Carvalho e Fernando Duarte são só orgulho e emoção. Parabéns, Manu!

———————-*—————————

Verônica Alemonge e João Lira estão na contagem regressiva para a comemoração do primeiro aninho do príncipe João Luiz, que será no próximo sábado. No registro, foto do último ensaio do acompanhamento mensal do bebê. Fofura demais!

———————-*—————————

A contadora Vânia Sueli Lima Santos é especialista em isenção do IPVA. O benefício está previsto em condições pré-determinadas, como profissão, ano do carro e PCD (Pessoa com Deficiência). Ela, que atende em Cachoeiro, presta uma assessoria completa para aqueles que desejam entrar com o pedido de isenção.

———————-*—————————

It Malia! Após uma longa e corajosa jornada, os gêmeos de Colatina, que são fruto de uma gestação de sêxtuplos, estão todos em casa. Os bebês Lucca, Eloá, Henry e Maytê estão crescendo cada vez mais fortes. Desejamos muita saúde para essas fofuras!

———————-*—————————

Vem novidade aí! A estilista Isabela Barreto anunciou em suas redes sociais que em breve lançará novos projetos. Responsável pelas criações únicas e glamorosas da Zull Atelier, ela traz sua paixão e estilo para cada peça. Já estamos ansiosos!

———————-*—————————

A CEO e barista da Fantástica Fábrica de café, Café Caramello, Cristina Pascoli, apresentará o pitch de internacionalização dos cafés capixabas de sua marca e produtos para potenciais investidores na 2ª Rodada de Investimentos do Invest Club Café Caramello, no dia 27/2, às 19h, na Findeslab, o hub de inovação da indústria capixaba, em Vitória. Após obter o registro aprovado pela Food and Drug Administration (FDA), órgão regulador de produtos e componentes da indústria alimentícia nos Estados Unidos, Cristina Pascoli, avança para a segunda etapa da internacionalização de seu negócio. Ela apresentará o pitch do projeto para investidores interessados em se tornarem sócios cotistas de franquias de fábrica e distribuidoras internacionais dos cremes de café.

———————-*—————————

✍🏻 Anota aí:

🔹 O bombom Serenata de Amor voltará ser feito com receita original após pesquisa às cegas feita com consumidores, que não curtiram a alteração do chocolate feita pela Nestlé. A novidade deve chegar às lojas em maio deste ano.

🔹 O circuito “Desvendando o jogo”, que tem o propósito de despertar o empreendedorismo nos advogados – sobretudo na jovem advocacia – seguirá em 2024. A quinta edição do encontro, conduzido pela diretora estadual da Associação Brasileira dos Advogados (ABA), Érica Neves, será no escritório Amarildo Santos & Advogados Associados, no próximo dia 22. Além de palestras, os participantes vão fazer uma visita técnica ao espaço e terão a oportunidade de conhecer a trajetória de sucesso do escritório.

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM