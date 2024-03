VITRINE: Prefeitura divulga programação da Expo Jaqueira

A Prefeitura de Presidente Kennedy, através da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, divulgou a programação da 32ª edição da Expo Jaqueira. O evento será realizado entre os dias 21 e 24 de março. Dentre as atrações, está o concurso leiteiro, o rodeio, barracas com comidas, bebidas, brinquedos para as crianças e no palco atrações para todos os públicos. Na quinta-feira (21) o show é por conta de Elvis Elan; na sexta (22) sobem ao palco a dupla Augusto e Atílio e o grupo Bonde do Forró. Já no sábado (23), quem se apresenta é Adriano Rhod e também a dupla Kleiton e Camargo, e no domingo (24) o show de encerramento será com a dupla Day e Lara.

———————-*————————–

Eduardo Gonçalves (Katatas Gourmet) e a psicóloga Jânia Correia, participaram do Workshop Acelera Brasil, com Marcus Marques. Um evento exclusivo pra empresários que querem acelerar ainda mais os resultados na gestão empresarial. No evento foram compartilhadas informações sobre gestão, liderança, cultura e processos que contribuem para que o empresário possa aumentar seu faturamento.

———————-*————————––

Vem casamento aí!

Sanna Poleto e Lucas Seves estão a todo vapor com os preparativos para o casamento, que promete ser um evento memorável. Tudo feito com muita dedicação, bom gosto e amor. Vem junho!

———————-*————————––

Vem aí Gentleman, a nova coleção Espaço Noivos

Inspirada nos bailes do Rio Grande do Sul, nas músicas ao piano, nas imensas araucárias e no relevo alto e plano, nasce a coleção inverno 2024 Espaço Noivos. Um local que inspira o Brasil por sua beleza, charme, receptividade e elegância. Solo de um povo corajoso e heroico, uma gente brava, valente e generosa. Uma terra mágica que imprime em nossa memória algo sobrenatural e romântico que nunca se apaga. O Espaço Noivos tem orgulho de retratar toda essa história e esse sentimento em sua nova coleção.

———————-*————————––

Quarentou da Tati!

A Nail Designer queridinha da mulherada de Cachoeiro (minha inclusive!), Tatiana Alves, chegou à idade da loba. Cheia de amor próprio e disposição, Tati, como é mais conhecida, afirma que está vivendo sua melhor fase. Parabéns e felicidades!

———————-*————————––

Parabéns também para o meu amigo, o advogado Enrique Barboza Fornazier, que comemorou nova idade no último dia 06 de março. Desejamos muitas felicidades e sucesso!

———————-*————————––

Que tal um sarau infantil em Cachoeiro? E três? E se todos eles forem gratuitos, pra toda a família, com atividades para as crianças? Participe dos saraus de lançamento do livro de poesia infantil “Poeminhas de Quintal”, de Bartira Zanotelli.

Convide seus amigos. Os livros podem ser adquiridos com a autora ou em https://www.editoracousa.com.br/produtos/poeminhas-de-quintal/.

———————-*————————––

✍🏻 Anota aí:

🔹 Neste mês de março, o Ilha Shows, a mais famosa casa de entretenimento de Vitória, começa sua temporada de despedida. Antes de fechar as portas, a casa de shows preparou uma mega programação que será marcada por uma dezena de shows até junho. A programação inclui, por exemplo, a ressaca do Baile Voador, show do cantor Hungria, a famosa Calourada de Engenharia da Ufes, e o rock de Frejat e Leoni. Além de atrações internacionais como a banda canadense Magic! e a banda californiana The Calling. A programação ainda inclui shows de axé e pagode. A curadoria foi pensada justamente para atender a todas as gerações que já subiram a famosa ladeira em busca dos melhores shows, com a melhor vista da cidade.

🔹 Começou a 21ª edição da Restaurant Week no Espírito Santo. O famoso circuito gastronômico acontece dos dias 14 de março a 05 de abril na Grande Vitória. Durante esse período o público poderá experimentar menus completos e inéditos em três tempos (entrada, prato principal e sobremesa). Nesta edição, são mais de 50 restaurantes da região metropolitana participando, sendo 16 estreantes na dinâmica. Casas como Balthazar, Aleixo, Pier Aleixo, Peppe, Figata, Tero, Mahai, Wine Garden e Coco Bambu estão preparados para servir seus menus especiais durante o festival. Há também restaurantes participantes em Vila Velha, como Alcides, Argento Parrilla, Venetutti, Don Aguilar, Domus Italica, Preferito e Nero Cucina. Além de opções no Shopping Vitória, em Serra e Cariacica.

🔹 O advogado e professor da FDV José Luis Bolzan está na Espanha, onde participa de uma reunião de trabalho do projeto Flee-Asset, da Universidad de Barcelona, financiado pela União Europeia. A iniciativa, que tem duração de três anos, reúne universidades europeias e latino-americanas. O professor faz parte da equipe de investigadores que trabalha com o tema da exploração de trabalho e tráfico de pessoas no setor agrícola.

🔹 Marcado para a próxima quarta (20), a segunda edição do Encontro Ases Mulher terá como palestrante a empresária Roberta Kato, que falará sobre o tema “Mulher, sua força está na singularidade”. A mediação ficará a cargo da jornalista Andréia Lopes. A organização do evento é da vice-presidente, Leonelle Lamas, e da diretora de Relações Institucionais, Jaqueline Guerra. O encontro será realizado na Casa do Empresário, na Serra.

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM