VITRINE: Vai começar o festival de Reggae e Forró Pé de Serra do Caparaó

Após dois anos, o Penha Roots está de volta para movimentar a região do Caparaó capixaba! O festival de Reggae e Forró Pé de Serra do Caparaó acontece nos dias 12, 13 e 14 de abril de 2024. O evento é realizado no parque de exposições do Patrimônio da Penha, no distrito de Divino de São Lourenço, na famosa região turística de cachoeiras, com ótimas pousadas e natureza exuberante. As atrações são: Elba Ramalho, Marcelo Falcão, Os 3 do Forró, Lion Jump, Herança Negra, ForroFiá, Forró Raiz, Amaro Lima, Suindara, Terra Sem Males e muito mais.

Exposição internacional de dragões gigantes

Dragões gigantes com mais de seis metros de altura chegam ao Espírito Santo para invadir o Shopping Praia da Costa a partir do dia 07 de abril e encantar o público de todas as idades numa exposição internacional, inédita e gratuita. Serão 10 espécies diferentes de dragões distribuídos pela praça de eventos do shopping, no Piso L1. O principal deles, o Dragão de Batalha chega a medir dez metros de comprimento, cinco de largura e seis metros e trinta centímetros de altura, e ainda emite som, faz movimentos e solta fumaça pela boca. A mostra é aberta ao público, no mesmo horário de funcionamento do shopping, das 10h às 22 horas, de segunda a sábado, e domingos e feriados, das 14h às 20 horas.

Dia das Mães

O Dia das Mães está chegando e o estúdio do talentoso Jonathan Lessa abriu oficialmente a agenda de ensaios exclusivos para essa data tão especial. Se você quer presentear sua mãe com algo inesquecível, a dica é registrar esse momento com fotos lindas ao lado dela! Mais informações pelo Instagram @jonathanlessa.fotografo. No registro, Karina Liberati e as filhas Anne e Ivy.

Eurotrip

A empresária, maquiadora e cabeleireira Elúsia Câmara tirou uns dias de folga e realizou uma viagem incrível pela Europa. No roteiro, países como Bélgica, Holanda, França e Suíça.

O príncipe Enrico está chegando e os papais, Eliza Bravin e Evandro Doriquetto, realizam um belíssimo ensaio para registrar esse momento mágico. As fotos ficaram incríveis!

Celebrando a vida! Paciente internado comemora aniversário com surpresa. O Comitê de Humanização do Hospital Evangélico de Cachoeiro, preparou um momento alegre e descontraído para Julio Cesar da Silva Marques. Para trazer o paciente para o lúdico da celebração, a bandeja do café conteve bolas, cartão felicitando o aniversário, uma deliciosa vitamina, e também, o delicioso bolo de aniversário em fatia. Na ocasião o Comitê parabenizou e deixou uma mensagem linda e cristã. Gesto lindo e humano!

Quem comemora nova idade neste domingo (07) é Lucas Rezende, CEO da LR Comunicação, responsável por gerenciar contas de relevantes eventos do ES. Entre eles, Roda de Boteco, Baile Voador, Restaurant Week, Manguinhos Gourmet, Festival de Inverno de Guaçuí, Sustentabilidade Capixaba, Penha Roots, Pedra Blues & Jazz Fest, entre outros.

Unidade prisional confecciona naninhas para pacientes com câncer

Promover acolhimento e bem-estar às crianças que fazem tratamento oncológico. Foi pensando nisso, que a Penitenciária de Segurança Média 1 (PSME1), no Complexo de Viana, unidade prisional administrada pela Secretaria da Justiça (Sejus), criou o projeto Naninhas: um boneco artesanal, feito em tecido que funciona como um travesseiro com finalidade terapêutica. Ao todo, 10 internos da unidade prisional participam da produção das naninhas, que começaram a ser confeccionadas em fevereiro deste ano, com a parceria da voluntária Krystian Penha da Silva Scarpi. Foi ela a idealizadora do projeto e a responsável por ensinar aos detentos as técnicas para confecção das naninhas. Desde então, cerca de 100 bonecos já foram produzidos. Toda a matéria-prima utilizada para a produção é fruto de doações. Tecidos em algodão, enchimentos e linhas são a base para a confecção.

Os alimentos arrecadados na ExpoSul Rural 2024, que segue até este domingo (7), em Cachoeiro de Itapemirim, serão doados a famílias vítimas das chuvas no sul do estado. O público terá acesso ao evento a partir do dia 04 (quinta-feira), com a doação de 1 Kg de alimento para quem for utilizar o estacionamento. Os visitantes também poderão fazer doações voluntárias ao Banco de Alimento de Cachoeiro, que terá um posto de recebimento no evento.

A Diretoria da Unimed Sul Capixaba veste a camisa do Integrar, a unidade de terapias especiais da cooperativa, que trata crianças com transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o autismo. A equipe reforça o compromisso com a promoção do conhecimento sobre o espectro autista e a importância do diagnóstico precoce, bem como a desconstrução de preconceitos associados a esta condição.Na foto: Luiz Sérgio Ervatti – Diretor de Mercado; Bruno Beber Machado – Diretor vice-presidente; Fernando Lemgruber – Diretor-presidente; Grazielle Silva Ferreira Grillo – Diretora de Recursos Próprios; Abel Sant’Anna Junior – Diretor de Provimento em Saúde; Carlos Frederico Buloto Schmitd – Diretor Financeiro.

Transcapixaba Hike And Fly 2024

Prepare-se para uma jornada desafiadora no evento “Transcapixaba Hike And Fly 2024”, que acontecerá de 10 a 14 de abril. Com largada em Pancas e chegada em Venda Nova do Imigrante, os participantes enfrentarão aproximadamente 200 km de pura aventura, mesclando caminhada e voo livre com parapente. O evento desafia os competidores a carregarem seus equipamentos no chão e, em seguida, voarem, proporcionando uma experiência sem igual que combina habilidades técnicas, estratégia e resistência física. @transcapixabahikeandfly

Inscrições e mais informações: https://transcapixabahikeandfly.com.br/

Os capixabas Pedro Sousa e Ricardo Marques em mini férias nas Maldivas. Pedro Sousa é o atual responsável pela estética corporal e facial das finalistas do Miss Espírito Santo 2024, idealizador do ESTETICON, o maior congresso de estética do Espírito Santo, juntamente com a Céos Produções que acontecerá nos dias 13 e 14 de setembro.

Quem passar pela Reta da Penha vai notar a mudança de nome do Hotel Easy Vitória, que desde o último dia 20 de março, passou a se chamar Transamérica Fit Reta da Penha. Para marcar esse novo momento, o hotel preparou uma confraternização com os colaboradores e hóspedes. Na foto, Wander Carlos, Karlo Melo, Daniele Kodama e Igor Secate.

🔹 O Santa Jazz, Festival Internacional de Jazz e Bossa Nova de Santa Teresa, no Espírito Santo, confirmou sua 11ª edição do festival. O festival está marcado para acontecer nos dias 7, 8 e 9 de junho de 2024, no Pavilhão de Exposições da cidade.

