Gostaria de começar a coluna de hoje com menção a uma música da banda While She Sleeps, chamada “Steal the Sun“. Durante o refrão, o narrador diz: “você pode roubar o Sol, não seria suficiente”. Trata-se, claramente, de uma crítica à ganância do ser humano.

No ano de 2023 os deputados estaduais do ES aprovaram uma série de aumentos. Inicialmente, subiram os próprios salários em 16% e, posteriormente, criaram um tiquete de alimentação no valor de R$1.829.

Tais medidas são um completo descaso com o cotidiano de boa parte da população brasileira. Infelizmente, milhões de pessoas não ganham nem mesmo um salário mínimo e meio, aproximadamente o valor do tiquete aprovado. O brasileiro “comum” tem baixa renda, não tem saneamento adequado e acessa serviços públicos precários.

Antes de mais nada, não existe argumento prático ou teórico que justifique os salários dos deputados capixabas. Caso pensemos em termos utilitários, o valor do tiquete gera mais utilidade para uma família com insegurança alimentar do que para os caros deputados da ALES. Um país com princípios democráticos não deve ser construído para garantir privilégios de grupos específicos, pelo contrário.

A ganância não tem limites para uma classe que, haja vista suas atitudes, preocupa-se mais com o próprio salário do que com o bem-estar dos capixabas, os mais pobres da região sudeste. Mesmo se os nobres deputados tomassem o Sol, ainda não seria suficiente para sustentar suas vontades.

Rafael Altoé Frossard é professor do Centro Universitário São Camilo – ES e mestrando em Administração pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).