Cachoeiro conectado: Claro amplia banda larga e oferece condições especiais

A Claro está ampliando o serviço de Banda Larga de alta velocidade em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Até junho de 2023 a maior cidade do sul capixaba tinha 16 mil pontos aptos a receber o serviço de internet, agora são mais 14 mil, totalizando 30 mil locais que podem ter o sinal de internet mais veloz do Brasil, com condições especiais, confira clicando aqui.

E não é para menos, a operadora oferece até 1 Giga de velocidade, o que possibilita não só a maior velocidade para residências, para com capacidade para atender grandes empresas. Tendo em vista a quantidade de indústrias e grandes empresas instaladas em Cachoeiro, a escolha parece ser certeira para quem não deseja ficar esperando a tela do computador carregar, não é mesmo!? Afinal nada pior para os negócios do que perder uma boa oportunidade porque o sinal da operadora não funciona.

Outra vantagem é que se você precisa de vários equipamentos conectados ao mesmo tempo, pode contar com a Claro. Aliás, oferecer planos com mais benefícios em relação a outras operadoras também faz parte da gigante da telecomunicação.

Além da internet de alta velocidade, a Claro segue oferecendo os serviços de telefonia fixa e móvel e TV. A boa notícia é que quem opta por contratar todos os serviços da mesma operadora, não só fica mais tranquilo, já que concentra todos os serviços em um único lugar (menos boletos, menos dor de cabeça!). E mais: ainda ganha desconto em combos, que podem ser personalizados, como por exemplo: internet + fixo ou internet + TV + móvel e assim por diante.

Loja própria

Outra vantagem é que a Claro tem loja própria em Cachoeiro de Itapemirim e oferece atendimento personalizado e presencial (clique aqui e fale diretamente no WhatsApp de Cachoeiro) . Você pode ser atendido virtualmente se quiser, mas nada como contato olho no olho para resolver qualquer questão.

Atualmente a Claro Internet Fibra é oferecida nos bairros Aeroporto, Ruy Pinto Bandeira, Boa Vista, Cel Borges, São Luiz Gonzaga, Paraíso, Alto Paraíso, Alto independência, Independência (parte do bairro), Vila Rica (parcial), Campo Leopoldina. Já a Claro Internet Híbrido está presente nos bairros Ibitiquara, Recanto, Nossa Senhora da Penha, Vila Rica (parcial), Basílio Pimenta, Gilberto Machado, Sumaré, Amarelo, Centro e Santo Antônio.

Oportunidade de investimento

A Claro, além de ampliar o serviço de Banda Larga de alta velocidade em Cachoeiro de Itapemirim, ainda oferece oportunidades para quem deseja investir em um negócio, cuja perspectiva de retorno garantido é grande.

Trata-se da área de atendimento a pessoa jurídica: ou seja, vender planos para empresas da região. A operadora fornece todo suporte para o investidor e para isso é necessário apenas um escritório e uma equipe com cerca de cinco colaboradores.

Com isso o investidor estará inserido no maior grupo de telecomunicação da América Latina, não paga nada mais por estar representando uma empresa internacionalmente reconhecida pelo consumidor e pelo empresariado. Isso porque não é um investimento como em franquia e sim de parceria.

Por fim outras vantagens são: sem necessidade de estoque, treinamento constante seguindo a metodologia da Claro, portfólio completo de produtos e pacote de soluções avançadas para os clientes.

Serviço

Planos e preços: https://planos.claro.com.br/cobertura

Endereço em Cachoeiro: Rua Capitão Deslandes nº 35 Galeria Tenda JB Boxes 1 a 5, R. Cap. Deslandes, 35 – Centro, Cachoeiro de Itapemirim

WhatsApp: (28) 99252-2841 (clique aqui)