Bad Boys: Filme estrelado por Will Smith chega aos cinemas de Cachoeiro

“Bad Boys: Até o Fim” é o quarto filme da icônica saga de ação estrelada por Will Smith e Martin Lawrence, iniciada em 1995 com Os Bad Boys, dirigido por Michael Bay. Desta vez, o longa conta com Adil El Arbi e Bilall Fallah na direção e o roteiro fica por conta de Chris Bremnerirá.

O quarto filme da franquia vai mostrar como os detetives mais famosos de Miami, Mike Lowrey (Smith) e Marcus Burnett (Lawrence), enfrentam uma reviravolta dramática: agora, eles que são os mais procurados! A caça virou o caçador e com direito a um prêmio pela suas cabeças.

Com uma mistura característica de ação eletrizante e comédia escrachada, os dois lutarão lado a lado contra tudo e contra todos até o fim para proteger a reputação do capitão Howard e limpar seus nomes. Prepare-se para ver os Bad Boys preferidos do mundo enfrentando todos os obstáculos em uma aventura emocionante de tirar o fôlego.

O filme já está inserido na programação dos cinemas de Cachoeiro e ainda tem muito mais!

Confira a programação completa dos cinemas de Cachoeiro

Cine Unimed

Sala 01

Amigos Imaginários – 2D – Dublado

Todos os Dias – 18h40

PREÇO PROMOCIONAL – R$ 10,00

Imaculada – 2D – Dublado

Quinta a segunda – 18h50

PREÇO PROMOCIONAL R$ 14,00

Planeta dos Macacos: O Reinado – 2D – Dublado

Todos os Dias – 20h40

Sala 02

Bad Boys: Até o Fim – 2D – Dublado

Todos os Dias – 16h15

Todos os Dias – 18h30 20h45

( PREÇO PROMOCIONAL R$ 14,00 )

Sala 3

Garfield: Fora de Casa – 2D – Dublado

Todos os Dias – 16h15

PREÇO PROMOCIONAL – R$ 10,00

Bad Boys: Até o Fim – 2D – Legendado

Todos os Dias – 18h15

Todos os Dias – 20h30

Sala 04

Haikiu!! A Batalha do Lixo 2D – Dublado

Todos os Dias – 16h30

Os Farofeiros 2 – 2D – Nacional

Todos os dias – 18h20

PREÇO PROMOCIONAL – R$ 14,00

The Chosen: Os Escolhidos – Temporada 4 EP. 7 e 8 – 2D – Dublado

Quinta a segunda – 20h30

PREÇO PROMOCIONAL – R$ 14,00

Cine Ritz Perim Center

Sala 01

Garfield: Fora de Casa – 2D – Dublado

Quinta a segunda – 18h15

PREÇO PROMOCIONAL TODOS OS DIAS – R$ 10,00

Amigos Imaginários – 2D – Dublado

Todos os dias – 18h20

PREÇO PROMOCIONAL – R$ 10,00

Furiosa: Uma Saga Mad Max – 2D – Dublado

Todos os Dias – 20h30

PREÇO PROMOCIONAL – R$ 14,00

Sala 02

Bad Boys: Até o Fim – 2D – Dublado

Todos os Dias – 16h15

Todos os Dias – 18h30 20h45

( PREÇO PROMOCIONAL R$ 14,00 )

Sala 03

Kung fu Panda 4 – 2D – Dublado

Todos os dias – 16h30

(PREÇO PROMOCIONAL – R$ 10,00)

Grande Sertão – 2D – Nacional

Todos os Dias – 18h30

Planeta dos Macacos: O Reinado 2D – Dublado

Todos os Dias – 20h40

PREÇO PROMOCIONAL R$ 14,00