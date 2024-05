Cinema de graça na Estação Cidadania, em Ilha das Flores 

O “Cine Zona – Clube de cinema e leitura” está percorrendo alguns bairros de Vila Velha com cinema de graça e debates sobre a literatura produzida no Espírito Santo. A próxima sessão será nesta terça-feira (28), às 14h, no espaço cultural Estação Cidadania, em Ilha das Flores.

Leia também: Pico da Bandeira: descobrindo o gigante capixaba

Durante o evento serão exibidos 3 curtas brasileiros de classificação livre. São eles: “Carolina”, de Jeferson De (São Paulo) – filme baseado na vida da escritora Maria Carolina, autora de “Diário de uma Favelada”; “Macabéa”, de Erly Vieira Jr. (Espírito Santo), filme baseado no romance “A hora da estrela”, de Clarice Lispector; e “Tomar Tempo”, do Coletivo Poesia Inútil (Espírito Santo), obra experimental com poemas autorais de artistas capixabas.

O cineclube ainda vai realizar mais 5 sessões que serão no Cine Por Elas, em Cristóvão Colombo, no Tambor de Congo, na Barra do Jucu, entre outros bairros de Vila Velha que ainda estão sendo definidos. O projeto conta com apoio da Lei Paulo Gustavo por meio da Prefeitura Municipal de Vila Velha.

“O nosso objetivo é estimular o debate sobre os encontros entre o cinema e a literatura. A nossa curadoria inclui curtas metragens de realizadores capixabas ou filmes que se inspiram em livros de autores capixabas. Com as sessões do Cine Zona, pretendemos promover a divulgação dessas obras, que muitas vezes ficam restritas a pequenos circuitos de distribuição e festivais e depois se tornam de difícil acesso por outros públicos”, explica a escritora Lívia Corbellari, uma das idealizadores do projeto.

Com sessões gratuitas e que abrangem todas as faixas etárias e classes sociais, o Cine Zona também vai realizar a leitura de trechos dos livros que inspiraram as obras para iniciar o debate sobre adaptação de literatura para o cinema.

Acompanhe nossa rede https://www.instagram.com/nazonaliteraria/

Cine Zona – clube de cinema e leitura – Próximas sessões:

#3 sessão

Data: 28/5

Hora: 14h

Local: Estação Cidadania. Rua Paulo Portela, 16 – Ilha das Flores, Vila Velha

Classificação livre

Entrada gratuita

#4 sessão

Data: 3/6

Hora: 20h

Local: Espaço Tambor de Congo. Av. Ana Penha Barcelos, 207 – Barra do Jucu, Vila Velha

Classificação livre

Entrada gratuita

#5 sessão

Data: 18/6

Hora: 19h

Local: Espaço Cine Por Elas. R. Anhanguera, 16 – Cristóvão Colombo, Vila Velha

Classificação livre

Entrada gratuita