Intercâmbio de companhias teatrais do ES resulta em divertido espetáculo

“E se a gente reunisse em um único espetáculo histórias e lendas infantis do Norte e Sul do Espírito Santo? Como conquistar as crianças com essas histórias’”. Foi a partir destas reflexões que as companhias de contação de histórias infantis se reuniram para criar Entre rios e Montanhas.

Com data de estreia marcada para o próximo dia 8 de junho, em Colatina, as companhias Mais um Ponto, Mais um Conto e Histórias Encantadas, apresentarão o espetáculo criado a partir de um intercâmbio artístico entre si.

O intercâmbio entre as companhias de contação de histórias foi uma proposta de troca de experiências culturais, dentro do fazer artístico de cada uma. A junção destes saberes estimulou a produção criativa e ampliou o portfólio de atuação de cada uma delas. A proposta era que ao final os grupos tivessem mais um espetáculo de contação de histórias para poderem circular com apresentações ao público.

Entre rios e Montanhas

Entre rios e Montanhas é o emaranhado de histórias do Norte e do Sul do Espírito Santo. Para sua criação, lendas contos da cultura tradicional capixaba entrelaçadas por cantigas e brincadeiras da cultura brasileira, destacando a importância da preservação da memória cultural e fomentando a representatividade dos livros infantojuvenis.

“O Espírito Santo é um Estado diverso e explorar esta diversidade criativamente foi um grande presente, principalmente para nós, contadores de histórias. Buscamos referências em histórias como Dona onça e o macaco prego e a Lenda do Touro Ó. Entre rios e Montanhas é uma oportunidade única de valorizar a nossa memória através da infância”, destaca Eliane Correia uma das pesquisadoras e dramaturgas do projeto.

Além de Colatina, o Teatro Municipal em Guaçuí, também receberá o espetáculo que é promovido com recursos da Lei de Incentivo Paulo Gustavo, da Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Estado do Espírito Santo, Ministério da Cultura e Governo Federal.

Serviço

Colatina

Dia: 08 de junho

Horário: 19hs

Local: Avenida Moacyr Dalla, Área Verde

Guaçuí

Dia: 16 de junho

Horário: 16hs

Local: Teatro Municipal Fernando Torres

Ambos com entrada gratuita.

Intérprete de Libras como medida de acessibilidade.

Ficha Técnica:

Dramaturgia: Claudia Tardin, Eliane Correia, Renan Peruggia

Intérprete de Libras: Dani Linno

Figurinos: Mais um ponto mais um conto e Histórias Encantadas de Cacá e Renan Adereços: João Batista Ferreira de Moraes

Sonoplastia e Trilha Original: Claudia Tardin, Eliane Correia, Renan Perruggia

Assessoria de Imprensa: Taynara Barreto

Concepção de Arte e Registro: Wallace Dias