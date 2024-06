Alcione volta a Vitória com show para celebrar 50 anos de carreira

Vitória recebe na próxima sexta-feira (14) o show da cantora Alcione, às 21h30, no Espaço Patrick Ribeiro. O espetáculo faz parte das comemorações dos 50 anos de Alcione na carreira musical. A artista está realizando turnês por várias cidades do Brasil e também no exterior.

A cantora celebra meio século de dedicação e amor à música, trazendo canções que marcam a história da música brasileira. Além das turnês pelo Brasil e pelo mundo, as celebrações pelo cinquentenário de carreira não estão restritas somente aos palcos. Recentemente foi lançado o longa-metragem “O Samba é Primo do Jazz”, um resumo biográfico que vem sendo apresentado em festivais de cinema e conta a história da intérprete maranhense.

Alcione, que durante a pandemia lançou um álbum de inéditas chamado “Tijolo por Tijolo”, comenta emocionada sobre as homenagens recebidas: “São flores em vida, jamais imaginei receber tamanho carinho… E vindo de tantas instituições, pessoas tão diferentes e por todos os cantos do planeta”.

Além disso, a artista gravou um marcante registro audiovisual, com os principais hits, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, o espetáculo intitulado “Marrom, o Musical” contando (e cantando) sua trajetória.

Alcione apresenta sucessos em Vitória

Criada ouvindo os grandes cantores da época, nacionais e internacionais, sempre transitou entre os variados gêneros e estilos musicais: samba, jazz, bolero, reggae, canção romântica. E apesar de ser tratada como sambista, adora gravar e interpretar o que lhe convém e emociona. E a galeria de hits é imensurável: “Não Deixe o Samba Morrer” (uma espécie de hino para os sambistas), “Sufoco”, “Você Me Vira a Cabeça”, “A Loba”, “Meu Ébano”, “Mulher Ideal”, “Garoto Maroto”, “Estranha Loucura”, “Nem Morta”, “Além da Cama”, “Faz Uma Loucura Por Mim”, “Gostoso Veneno”, dentre as dezenas de sucessos.

Espaço Patrick Ribeiro

O Espaço Patrick Ribeiro foi inaugurado em 2015, e há cinco anos migrou para a área do Vitória Airport, em Vitória. Além da localização privilegiada, possui a melhor infraestrutura de casa de shows e eventos corporativos qualificados do Espírito Santo, com quase 10 anos de criação e mais de mil eventos já realizados.

“Estamos muito felizes pelo reconhecimento cada dia maior do nosso Espaço. Buscamos sempre trazer os melhores shows nacionais e internacionais para o público capixaba. Sempre prezando pelo conforto e segurança, que fazem com que nosso público viva uma experiência única”, afirmou Patrick Ribeiro.

Com capacidade máxima para 2.500 pessoas e possibilidade de diferentes configurações para os eventos, conta com estacionamento terceirizado para mais de 2 mil veículos, ambientes climatizados com conforto e segurança, acessibilidade, ambulância, transmissão simultânea do evento, restaurantes e lanchonetes abertos por 24 horas (dentro do Aeroporto de Vitória), disponibilidade de transporte por aplicativo e ônibus (ao lado do Espaço de Eventos).

Serviço

Alcione – 50 anos

Quando: 14 de Junho

Horário: Abertura às 20h, início do show: 21h30

Onde: no Espaço Patrick Ribeiro. Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, s/n, Novo Aeroporto de Vitória

Ingressos: Cadeiras a partir de R$ 150 (Meia entrada), Ingresso solidário R$ 200 (Mediante apresentação de 2KG de alimento não perecível), Mesas a partir de R$1200 (Para 4 pessoas). À venda em www.blueticket.com.br

Informações pelo WhatsApp: (27) 99707-0714.

Classificação: 16 anos