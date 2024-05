Aroldo Sampaio lança seu 10º álbum instrumental: Velho Vício de Sonhar

Para os amantes do bom e velho rock’n roll – especialmente para os que curtem o rock instrumental –marquem em suas agendas:​ dia 29 de maio, em Cachoeiro de Itapemirim, será lançado o mais novo trabalho de Aroldo Sampaio: Velho Vício de Sonhar Vol. 2.

Com 14 faixas, o álbum quebra a injusta ideia de apatia associada à música instrumental, tecendo texturas sonoras que elevam a guitarra, ícone do rock mundial, à sintonia perfeita entre as notas pesadas do rock’n roll e a leveza da música instrumental.

Leia também: Anota aí! Tradicional Festa do Carro Boi em Iúna será em junho

Velho Vício de Sonhar Vol. 2 é o décimo álbum do ​músico e compositor cachoeirense​ e celebra a essência do rock, enquanto dá vida às melodias que habitam sua mente, em composições autorais. No final deste mês, Sampaio subirá ao palco para ​​entregar ao público uma experiência inesquecível, combinando o melhor do rock clássico e contemporâneo.

Na era digital, onde CDs físicos se tornaram relíquias, Aroldo ainda desafia a tecnologia ao disponibilizar seu trabalho em ambas as versões, física e digital, para os ouvintes.

“Este lançamento é a coroação de mais uma conquista em minha carreira artística.​ Velho Vício de Sonhar Vol. 2 é fruto da minha persistência em dar ao rock instrumental o destaque que ele merece. ​Graças à Lei Rouanet e ao apoio de empresas da região, como a Unimed e a Magban, estamos lançando o décimo disco. Dia 29 tem show, uma apresentação bem completa, com repertório marcante e inédito”, destac​ou o músico.

Serviço

Lançamento Velho Vício de Sonhar Vol. 2 – Aroldo Sampaio.

Dia: 29/05/2024

Local: Cervejaria Velhão – Independência, Cachoeiro de Itapemirim