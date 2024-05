Artesanato cachoeirense será destaque no Cachoeiro Food Beer

Desta sexta-feira (17) a domingo (19), o público presente no Parque de Exposição, no bairro Aeroporto, terá a oportunidade de apreciar e adquirir peças artesanais exclusivas, durante a 6ª edição do Cachoeiro Food Beer. O evento, marcado pela diversidade gastronômica, reserva um espaço especial para a Feira de Artesanato, onde talentosos artesãos cachoeirenses exibirão suas criações.

A feira estará aberta na sexta e no sábado, das 15h às 23h, e no domingo, das 11h às 17h, e quem estiver no evento poderá conhecer a riqueza do artesanato local e apoiar os artistas e empreendedores da região, que vão expor peças com diferentes técnicas e estilos, incluindo crochê, fuxico, trabalho manual, ponto cruz, vagonite, encadernação e amigurumi.

O evento recebe apoio da Prefeitura de Cachoeiro, da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes) e do Governo do Espírito Santo.

Para a secretária municipal de Cidadania, Trabalho e Direitos Humanos, Thatiane Cardoso de Assis da Silva, a presença do artesanato cachoeirense na 6ª edição do Cachoeiro Food Beer é uma oportunidade única para os artesãos locais mostrarem seus talentos e criatividade.

“O artesanato é uma expressão cultural e econômica importante para a nossa cidade. Esta feira não apenas celebra a habilidade dos nossos artesãos, mas também promove a valorização e preservação das nossas tradições locais, além de gerar emprego e renda para muitas famílias. Estamos muito orgulhosos de apoiar este evento e incentivar o crescimento do setor artesanal em Cachoeiro”, destaca a secretária.

