Cachoeiro Food Beer: cerveja, gastronomia e música no próximo fim de semana

Começou a contagem regressiva para um dos eventos mais esperados do ano! Na próxima sexta-feira (17), o Centro de Eventos do parque de exposições do bairro Aeroporto, recebe a sexta edição do Cachoeiro Food Beer – Festival de Cerveja Artesanal e Gastronomia. O evento segue até domingo (19), e reunirá no mesmo espaço cervejas artesanais, gastronomia e música boa. Serão pelo menos 12 cervejarias de várias partes do Estado.

O festival já faz parte do calendário oficial de eventos da cidade, e para o organizador, Samuel Muca, a expectativa é positiva. “Buscamos a melhor experiência para o público, tendo como base a qualidade, conforto e segurança para todos. Nossa expectativa é de casa cheia todos os dias e, para isso, preparamos uma programação com atrativos para a família inteira”.

Além da grande variedade de cervejas artesanais e gastronomia, que são a essência do Cachoeiro Food Beer, o evento traz ainda a Feira do Empreendedor, encontro de motoclubes, área kids, almoço (no domingo), exposição de carros antigos, feira de artesanato e produtos da agroindústria.

As atrações prometem agradar o público, já que programação musical conta com artistas locais e regionais, entre eles, Banda Ligação Direta, Casaca, Rastaclone e Guilherme Lemos. E para a criançada, a diversão fica por conta do Show da Tina, no domingo.

Também no domingo haverá um sorteio beneficente de uma moto zero quilômetro. Além disso, também serão sorteados dois prêmios de R$ 5 mil.

De acordo com a organização, na sexta e no domingo a entrada no evento é gratuita. Já no sábado, terá a entrada solidária, no valor de R$ 20. Também haverá cobrança de estacionamento na sexta-feira e sábado, exceto para motociclistas coletados.



Programação Cachoeiro Food Beer:

Dia 17/05 – Sexta-feira

Entrada franca

15h – Abertura do evento

18h – Show com Bio 28

21h – Show com Ligação Direta

23h – Show com Casaca



Dia 18/05 – Sábado

Entrada solidária R$ 20,00

15h – Abertura do evento

15:30h – Motociata com motoclubes (saída da praça Jeronimo Monteiro)

16h – Show com Rock in Bier

17h – Brassagem ao vivo – Apreenda a fazer cerveja

18h – Show com Dead Flannel

21h – Show com Rastaclone

23h – Show com Guilherme Lemos



Dia 19/05 – Domingo

Entrada franca

11h – Início do almoço e show com She Azevedo

12h30: Show com Rodrigo Brum

14h: Show com Turma da Tina

15h30 – Sorteios de Prêmios Beneficente

01 moto O Km + 2 poupanças de R$ 5 mil

17:30 – Show com Gusttavo Silva