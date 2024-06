Confira: 5 hospedagens em Guaçuí com vagas para o Festival de Inverno

Faltam menos de três semanas para o Festival de Inverno de Guaçuí e as pousadas da cidade já estão ficando cheias. O evento acontece no próximo mês, nos dias 05, 06 e 07, e quem ainda não fez sua reserva precisa ficar atento.

Algumas hospedagens de Guaçuí já começaram fechar reservas para o evento há meses, logo assim que o Festival de Inverno foi anunciado. Agora, com a data se aproximando, muitas pousadas estão com quase todas as vagas preenchidas.

Para você que já comprou seu ingresso ou ainda pretende comprar e está procurando uma hospedagem, separamos 5 opções em Guaçuí que têm vagas disponíveis para os dias do Festival de Inverno. Veja:

Grande Hotel Minas Gerais

Praça 25 de Dezembro, 35, centro de Guaçuí – Média de valores da diária: 315,00 / Casal

Contato: (28) 3553 – 1689

Pousada Recanto Querubim

Chácara Santa Catarina, Zona Rural de Guaçuí – Média de valores da diária: 200,00 / Casal

Contato: (28) 98808-9459

Pousada e restaurante Vovô Zinho

Rua José Ferreira Alvavenidaes, 113, centro de Guaçuí – Média de valores da diária: 345,00 / Casal

Contato: (28) 3553 – 1204

Hotel Marcelino

Avenida Marechal Floriano, Rua Custódio Tristão, centro de Guaçuí – Média de valores da diária: 100,00 / Casal

Contato: (28) 3553 – 1625

Hotel Moreira

Rua Murilo Lucindo, Rua Emiliana Emery, centro de Guaçuí – Média de valores da diária: 180,00 / Casal

Obs: Nem todos os hotéis têm vagas para todos os dias do Festival. É preciso consultar a disponibilidade para o dia desejado.

Gastronomia no FIG

Neste ano, o Festival será recheado de gastronomia. Cada dia receberá um tema culinário e o domingo terá a feijoada como destaque. Tudo a ver com um sambinha, né?! Além disso, durante a manhã a programação será extensa, com a presença de grandes chefs dando aulas show e uma área kids para as crianças.

Local do evento

Um grande Centro de Eventos está sendo finalizado em Guaçuí e será o palco do Festival de Inverno deste ano. Em visita recente ao local, o Governador Renato Casagrande comentou sobre o sucesso do Festival.

“Este evento atrai atividades econômicas para a região; atrai também empregos, oportunidades e atrai cultura. Para nós, é importante valorizar a nossa cultura, então já estamos na expectativa. As pessoas vêm aqui curtir esse clima ameno, tomar um vinho, se divertir e aproveitar todas as atrações que teremos aqui.” Afirma Casagrande.

Festival de Inverno de Guaçuí

Quando: 5, 6 e 7 de julho

5, 6 e 7 de julho Onde: Centro de Eventos de Guaçuí

PROGRAMAÇÃO:

SEXTA FEIRA: Praça gastronômica com churrasco gaúcho / Artistas: Baitaca; Edson e Hudson; Filipe Fernandes e amigos.

Praça gastronômica com churrasco gaúcho / Baitaca; Edson e Hudson; Filipe Fernandes e amigos. SÁBADO: Praça gastronômica com frutos do mar / Artistas: Biquini cavadão; Rodrigo Teaser (o maior cover do rei do pop Michael Jackson); Rock Reunion (Red Snow, Projeto Paralelo 80, OFFBOX e Alternative Stage).

Praça gastronômica com frutos do mar / Biquini cavadão; Rodrigo Teaser (o maior cover do rei do pop Michael Jackson); Rock Reunion (Red Snow, Projeto Paralelo 80, OFFBOX e Alternative Stage). DOMINGO: Praça gastronômica com feijoada / Artistas: Grupo Fundo de quintal; Samba MLK; Artsamba.

Praça gastronômica com feijoada / Grupo Fundo de quintal; Samba MLK; Artsamba. Ingressos: LeBillet (clique aqui)

Pontos Físicos:

Guaçuí: AB FARMA, Escolha Perfeita, Perfumaria BMQ e Lojas ZEMA

Alegre: Caparaó Music

Vitória: Óticas Diniz e Lojas Origens

Cachoeiro de Itapemirim: Oakes Store

Carangola (MG): 4 Estações Life Men

Espera Feliz (MG): PassoForte Modas e Acessórios

Bom Jesus do Itabapoana (RJ): PassoForte Calçados