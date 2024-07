Depois de quatro prosas, escritora capixaba lança livro de poemas “Suja”

A escritora capixaba Aline Dias, nascida em Cachoeiro e criada em Iúna, está de livro novo. “Suja”, uma coletânea de 53 poemas, será lançado na quinta-feira (11), na Casa Flor (Rua Gama Rosa, 231, Centro de Vitória), a partir das 19 horas. O livro também já está a venda pelo site da Editora Maré. https://www.editoramare.com/poesia/suja

No evento, haverá venda de comida e bebida, sessão de autógrafos do livro e sarau de poesia. É a primeira vez que a escritora se aventura em poesia. Seus quatro livros anteriores são de prosa. “Escrever poesia é uma coisa que eu venho ensaiando desde criança, mas nunca achava que estava bom o suficiente para ser publicado. Eu acho que levo a poesia a sério demais”, contou a escritora.

O processo de tomar coragem de escrever poemas levou a autora para dois lugares: o da poesia e o do humor. O livro traz textos engraçados, sensuais, desejosos e principalmente corajosos. Quanto ao curioso nome escolhido, ela explica que é para dar ao livro, desde o nome, toda a afronta interna. “Nós mulheres sempre somos obrigadas a sermos limpinhas, comportadas e de pernas fechadas. Ser suja, falar palavrões, gargalhar e desejar são afrontas ao machismo”.

A autora faz questão de dizer que a sujeira é metafórica. “Continuo no Brasil, gente, tomo vários banhos”, ri. Em textos irônicos, amorosos, que trazem temas como o mapa astral, beijo na boca, a relação entre a bunda e a postura, e até uma cartomante que atende pelo twitter, o livro passeia entre dores, piadinhas, gracejos, romances, pés descalços e o universo feminino sem vergonha.

A imagem escolhida para a capa é uma fotografia da artista Taynara Barreto. “A camélia é uma flor que simboliza a beleza perfeita, e eu fiz a foto quando estava saindo de uma situação muito ruim, na vida, e foi um início de recuperação de minha potência de vida”, conta Taynara.

Para a escritora, a imagem tem tudo a ver com a mensagem de empoderamento que o livro de poemas passa.

No prefácio, a escritora Carla Guerson classifica que “não há segredo. A poeta não guarda segredos de seu leitor, não se esconde, não tenta disfarçar”. A prefaciadora continua: “Poesia em fluxo de consciência, assim, sem filtro. Daquele tipo que nos leva pra dentro da sua intimidade, a perscrutar seus pensamentos, cogitar suas intenções. O leitor é cúmplice e testemunha dos seus dias, seus processos de investigação, de si mesma e dos outros”.

Lançamento de “Suja”, poemas de Aline Dias

Sarau, comidinhas, autógrafos

Quinta-feira, 11 de julho, a partir das 19h

Casa Flor (Rua Gama Rosa, 231, Centro de Vitória)

Preço do livro: R$ 30,00

Outros livros da escritora:

