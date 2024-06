Dia dos namorados: veja 3 restaurantes que estarão com descontos

O Bar e Restaurante Caranguejo do Assis, localizado em Vila Velha, preparou uma decoração temática especial para celebrar o amor. Além do ambiente romântico, os clientes poderão aproveitar uma promoção exclusiva: o Espaguete de Frutos do Mar, queridinho do cardápio da casa, inclui camarões, lula e polvo salteados na manteiga. O prato terá desconto na data durante o almoço e jantar, de R$ 160,00 por R$ 134,90 (serve duas pessoas). O local conta com espaço infantil e diversos brinquedos com estrutura de espuma para as crianças poderem correr, subir e descer com segurança.

Dyonatan Giovanelli, proprietário do restaurante, comenta sobre a iniciativa: “Queremos que nossos clientes celebrem essa data de maneira especial em um ambiente acolhedor e romântico. Preparamos cada detalhe com muito carinho e esperamos que todos aproveitem a data com uma experiência gastronômica única”, revela.

No Shopping Mestre Álvaro, na Serra, o Dia dos Namorados será comemorado com uma apresentação especial de saxofone na Praça de Alimentação, das 19h às 22h. Além disso, para os casais que desejam aproveitar a noite sem preocupações, o espaço de recreação Take Kids oferece a promoção “Vale Night da Take Kids”, das 18h às 22h, com 50% de desconto, permitindo que os pais comemorem a data especial enquanto seus filhos se divertem em um ambiente seguro e divertido.

Para os casais que querem curtir um cineminha, no Cinesercla do Shopping Montserrat, em Colina de Laranjeiras, na Serra, terá ingressos e combos com preços especiais. A promoção é válida somente para o dia 12 de junho, conta com par de ingresso com preço único de R$20,00 e ainda um combo com uma pipoca média e dois copos de 300ml de refrigerante por R$ 30,00 válido somente para as compras na bilheteria do cinema. As compras dos ingressos das sessões de cinema realizadas na web não contam com o combo promocional.

Serviço

Bar e Restaurante Caranguejo do Assis

Promoção Namorados – Espaguete de Frutos do Mar: espaguete com camarões, lula e polvo salteados na manteiga. De R$ 160,00 por R$ 134,90 (serve duas pessoas). Espaço Kids com estrutura de espuma e diversos brinquedos. Horário de funcionamento: 11h às 0h. Informações: (27) 3289-8486. Endereço: Av. da Praia, 290 – Praia de Itaparica, Vila Velha – ES

Shopping Mestre Álvaro

Dia dos Namorados: apresentação especial de saxofone na Praça de Alimentação do shopping, dia 12/06, das 19h às 22h. Gratuito – Infantil: Vale Night da Take Kids – desconto de 50% no espaço de recreação. Valor normal nos primeiros 30 minutos: R$ 35,00. Promocional: R$17,50. A cada minuto extra: normal R$ 1,16 e promocional R$: 0,58. Horário promocional: das 18h às 22h

Shopping Montserrat

Cinesercla – ingressos e combos especiais no dia12 de junho. Par de ingresso com preço único de R$20,00. Combo com uma pipoca média e dois copos de 300ml de refrigerante por R$ 30,00 (válido somente para as compras na bilheteria do cinema). As compras dos ingressos das sessões de cinema realizadas na web não contam com o combo promocional. Horário das sessões conforme programação do dia.