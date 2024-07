Diogo Nogueira, Grupo Revelação, Demônios da Garoa e Molejo no Botecão

Nesta sexta-feira (5) e sábado (6), acontece o Botecão, a tradicional festa de encerramento do festival gastronômico do Espírito Santo, o Roda de Boteco. A trilha-sonora dos dois dias de festa, que reúne todos os bares e botecos juntos, fica por conta de Diogo Nogueira, Grupo Revelação, Molejo, Demônios da Garoa e uma dezena de atrações regionais.

A festa acontece na área externa do Shopping Vila Velha e revelará quem são os grandes vencedores desta temporada nas categorias boteco, bar, atendimento e torresmo. Os ingressos podem ser adquiridos pelo https://lebillet.com.br/event/1684/roda-de-boteco-2024-05-julho-Vila-Velha-ES e https://lebillet.com.br/event/1685/roda-de-boteco-2024-06-julho-Vila-Velha-ES.

Na sexta-feira (5), a festa receberá em seu palco Diogo Nogueira com os sucessos de sua carreira, como: “Pé na Areia”; “Alma Boêmia”; “Clareou” e “Sou Eu”, além de recentes lançamentos e canções nunca ouvidas em sua voz. Contudo, na mesma noite o Grupo Revelação se apresenta. Com seu repertório de canções famosas como “Tá escrito”, “Deixa Acontecer”, “Só Depois”, “Só por um Momento”, “Fala Baixinho” e “Velocidade da luz”. E tudo isso na nova fase do grupo, com a chegada de Jhonatan Alexandre, o “Mamute”. Aliás, além deles, as atrações regionais Sambadm, Fábio Carvalho, Samba de Quintal e Samba Ju também animam o público.

Botecão terá Diogo Nogueira

O produtor cultural e músico capixaba, ex-integrante do grupo Manimal, Fabio Carvalho, é uma das atrações da sexta-feira (5). Com seu projeto Afrocongo Beat, o artista traz diversos elementos da cultura capixaba, incorporando além do congo, o jongo, ticumbi, caxambu, reis de boi e samba. Aliás, as composições “Preto Velho”, “Barracão”, “Jardim Camburi” são algumas que estarão presentes em seu repertório. Aliás, que terá muita brasilidade, contemporaneidade. Tudo isso com um hibridismo cultural do tambor e casaca com arranjos melódicos, inserindo instrumentos de corda e toques de eletrônico.

Já no sábado (6), no segundo dia de festa, o tradicional e o mais antigo grupo do mundo no samba, Demônios da Garoa, traz seu repertório de clássicos. No entanto, com cerca de 80 anos de existência, em seu repertório, eles preparam canções como “Trem das Onze”, “Iracema”, “Saudosa Maloca”, “O Samba do Arnesto”, “As Mariposas”, “Tiro ao Álvaro”, “Ói Nóis Aqui Trá Veiz”, “Vila Esperança” e “Vai no Bexiga pra Ver” – que, juntas, prometem uma noite repleta de nostalgia, com letras e ritmos e marcaram gerações.

Aliás, quem também traz seus anos de tradição para o Botecão é o grupo Molejo. Um dos grupos mais importantes do pagode nacional, canta seus maiores sucessos: “Caçamba”, “Brincadeira de Criança”, “Paparico”, “Dança da Vassoura” e “Cilada”, e é claro os hits “Quer Biscoito?” e “Reverso”. Sendo assim, no dia não faltam talentos capixabas. Já Gamei, Elaine Augusta e Corta-Jaca também se apresentarão no último dia de festa.

40 bares e botecos

Outra super atração do Botecão são os 40 bares e botecos participantes desta edição de 20 anos do Roda de Boteco. Aliás, o público poderá provar todos os petiscos e torresmos servidos nos 38 dias do festival gastronômico. Durante os dias de festa é servido uma versão reduzida da porção, no valor de R$25 – assim o público poderá provar vários petiscos numa única noite. Além disso, no último dia da festa, também serão revelados os vencedores do Roda de Boteco 2024. Contudo, eles disputam quatro títulos: o de melhor bar, o de melhor boteco, o de melhor garçom e o de melhor torresmo.

Portanto, nesta edição, não haverá meia-solidária. Há duas opções de ingressos: inteira e meia que requer a comprovação do direito na entrada do evento. No entanto, a meia é válida para: estudantes, idosos, jovens de baixa renda (ID Jovem) e pessoas com deficiência; Doadores regulares de sangue registrados nos hemocentros e bancos de sangue do Estado do ES; Professores, diretores, coordenadores pedagógicos, supervisores e titulares de cargos do quadro de apoio das escolas públicas municipais e estaduais, servidores lotados em secretarias de Educação municipais e estaduais, servidores lotados na Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames), agentes de suporte educacional.

O Roda de Boteco é realizado pela Conexxo com recursos da Licc – Secretaria da Cultura do Governo do Espírito Santo. E patrocínio da Spaten e Banestes. Com apoio da Coral, Saudali e Sindibares/Abrasel.

Serviço

Botecão

Dias: 5 e 6 de julho

Horário de abertura dos portões: sexta-feira (05), às 17h; sábado (06) às 15h

Local: na área externa do Shopping Vila Velha

Sexta-feira: Diogo Nogueira, Grupo Revelação, Sambadm, Fábio Carvalho, Samba de Quintal e Samba Ju.

Sábado: Demônios da Garoa, Molejo, Já Gamei, Elaine Augusta, e Corta-Jaca.

Ingressos: R$70 inteira e R$35 a meia entrada, que deverá ser comprada apenas por quem tem esse benefício garantido por lei.

Vendas: Sexta-feira (5) https://lebillet.com.br/event/1684/roda-de-boteco-2024-05-julho-Vila-Velha-ES; Sábado (6) https://lebillet.com.br/event/1685/roda-de-boteco-2024-06-julho-Vila-Velha-ES.