É hoje! Festival de Inverno de Guaçuí começa com show de Edson & Hudson

Desta sexta-feira (5) até domingo (7), acontece o mais charmoso festival de música do inverno capixaba: o Festival de Inverno de Guaçuí (FIG), no Caparaó. O evento promete agitar a cidade com muitas novidades para o público.

Além de cada dia ter o seu tema culinário, o festival também traz grandes nomes da música nacional: a dupla sertaneja Edson & Hudson, Baitaca, Biquíni Cavadão e Rodrigo Teaser, o maior intérprete do cantor Michael Jackson, e o grupo Fundo de Quintal.

Os ingressos estão sendo vendidos na internet, no site da Le Billet, e em pontos físicos distribuídos no Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro (confira abaixo). Os ingressos terão virada de lote nesta sexta-feira (5). Portanto, quem ainda não garantiu o passaporte para o evento, é melhor correr!

Festival de Inverno de Guaçuí terá shows nacionais

Na sexta-feira (5), os shows começam com o artista típico do Rio Grande do Sul, o Baitaca. Nome artístico de Antônio César Pereira Jacques, um cantor e compositor brasileiro conhecido por suas músicas tradicionais gaúchas.

Com mais de 20 anos de carreira, suas composições narram histórias da vida rural, sendo “Fundo da Grota” uma das mais populares nacionalmente. No entanto, com mais de 40 milhões de visualizações no YouTube, os sucessos do cantor já foram reproduzidos por muitos outros cantores famosos do Brasil, como Maiara e Maraisa, Gusttavo Lima, Guilherme e Santiago, Fernando e Sorocaba e outros.

A dupla Edson & Hudson é uma das atrações do primeiro dia do Festival de Inverno de Guaçuí (FIG)

Na mesma noite, a dupla sertaneja de irmãos Edson & Hudson também se apresenta. Com mais de 23 anos de carreira, 500 músicas gravadas e diversos hits na conta, eles prometem cantar os sucessos “Foi Deus”, “Azul”, “Você”, “Só Penso em Você”, “Escândalo de Amor”, “Deixa Eu Te Amar” e vários outros que marcaram sua história e até hoje bombam em seus shows.

Aliás, o show será cheio de surpresas por conta da nova fase da carreira. Sendo assim, os irmãos prometem que “será uma noite sem igual e que chão vai tremer e o bicho vai pegar”, com direito a Hudson demonstrando todo seu talento na guitarra.

Ainda na sexta, o cantor Filipe Fernandes chega com aquele sertanejo raiz, trazendo as melhores músicas para o festival. Aliás, o show promete tirar todos os presentes para cantar, além de também apresentar suas músicas originais.

FIG terá noite dedicada ao rock

No sábado (6), quem garante a trilha sonora da noite é a banda Biquíni Cavadão. Sucesso nos 80 até os dias de hoje, a banda é uma das mais queridas e icônicas do rock nacional. Portanto, com 38 anos na estrada, o grupo conquistou fãs em todo o país com suas letras inteligentes e melodias cativantes.

A banda Biquíni Cavadão será uma das atrações de sábado (6), e promete agitar o público do FIG 2024

Entre os sucessos que marcaram gerações estão “Vento Ventania”, “Timidez” e “Tédio”. Sendo assim, no show, eles também prometem trazer músicas como “Nada é Para Sempre”, uma oração em ritmo de rock; a doce e paternal “A Vida”; a alegre e crítica “A Gente É O Que É”; a balada resiliente “Eu Não Vou Recuar” e o pop solar de “Colhendo Flores”. Contudo, com sua energia contagiante, a Biquíni Cavadão promete uma apresentação memorável.

O palco do festival também se prepara para receber a energética apresentação de Rodrigo Teaser, conhecido internacionalmente por ser um dos maiores intérpretes de Michael Jackson no mundo. Reconhecido por sua impressionante semelhança vocal e performática com Michael, o espetáculo inclui clássicos como “Billie Jean”, “Thriller”, “Beat It”, “Smooth Criminal” e “Black or White”.

Além da direção artística de Lavelle Smith, coreógrafo que trabalhou com Michael Jackson por mais de 20 anos. Aliás, Teaser também promete uma experiência única de imersão aos maiores hits e sucessos do ídolo, com direito a jogo de luzes, banda ao vivo, figurinos, e muitos outros efeitos especiais.

Encontro do rock regional

A programação da noite termina com o projeto Rock Reunion, que reúne o melhor do rock regional com as bandas Red Snow, Projeto Paralelo 80, OFFBOX e Alternative Stage. Aliás, as bandas apresentam tributo a banda Red Hot Chili Peppers, influências de grunge, classic rock e pop rock, músicas nacionais e internacionais, um pouco de blues, pop rock e flashbacks nacionais e internacionais.

Domingo é dia de….samba!

Pensa que acabou! No último dia, no domingo (7), o festival será reservado para os gêneros musicais do samba, pagode e chorinho. Aliás, a trilha sonora do dia fica por conta do Fundo de Quintal, com o tema gastronômico do dia: a feijoada.

O grupo Fundo de Quintal encerrará a edição 2024 do Festival de Inverno de Guaçuí

O grupo de samba brasileiro foi formado no Rio de Janeiro na década de 1970, a partir das rodas de samba do bloco carnavalesco Cacique de Ramos. Sobretudo, um dos mais tradicionais grupos de samba do Brasil, com mais de 45 anos de sucesso na Música Popular Brasileira, eles são, reconhecidamente, o grupo mais premiado e respeitado da história do samba. Além de ter se tornado uma das maiores referências do gênero, em especial no pagode, vertente a qual se tornou o seu grande paradigma.

O dia também conta com as apresentações do grupo Samba MLK, que promete muito pagode, mas também outros ritmos, como rock e sertanejo. Portanto, o grupo capixaba Artsamba também é uma das atrações do dia.

SERVIÇO

Festival de Inverno de Guaçuí

Quando: 5, 6 e 7 de julho

Onde: Centro de Eventos de Guaçuí

Ingressos: https://lebillet.com.br/event/1521/festival-de-inverno-2024-05-julho-Guacui-ES

Pontos Físicos:

Guaçuí: AB FARMA, Escolha Perfeita, Perfumaria BMQ e Lojas ZEMA

Alegre: Caparaó Music

Vitória: Óticas Diniz e Lojas Origens

Cachoeiro de Itapemirim: Oakes Store

Carangola (MG): 4 Estações Life Men

Espera Feliz (MG): PassoForte Modas e Acessórios

Bom Jesus do Itabapoana (RJ): PassoForte Calçados

Confira a programação completa do FIG 2024

Sexta-feira (5/7)

Praça gastronômica com churrasco gaúcho

20h30 – Baitaca

23h – Edson & Hudson

0h50 – Filipe Fernandes e amigos

Sábado (6/7)

Praça gastronômica com frutos do mar

20h30 – Rodrigo Teaser (o maior cover do rei do pop Michael Jackson)

23hrs – Biquíni Cavadão

0h50 Rock Reunion (Red Snow, Projeto Paralelo 80, OFFBOX e Alternative Stage)

Domingo (7/7)

Praça gastronômica com feijoada

13h – Samba MLK;

15h – Artsamba

17h – Grupo Fundo de Quintal