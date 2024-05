Espírito Santo recebe espetáculos com Otávio Augusto, Marcos Veras e Marco Luque

O Espírito Santo se prepara para receber grandes espetáculos teatrais em um dos mais importantes projetos de difusão cultural do Estado: a 16ª edição do Circuito Cultural UnimedVitória. De junho a setembro, peças teatrais com os atores Otávio Augusto, Marcos Veras e Marco Luque chegam à Vitória com a realização da WB Produções.

A premiada peça “A Tropa”, protagonizada por Otávio Augusto, marca as comemorações pelos 60 anos de carreira do ator. A apresentação acontece nos dias 15 e 16 de junho, no Teatro Universitário, na Ufes. O espetáculo apresenta a história de um pai doente que recebe a visita de seus quatros filhos no hospital. E, o que seria apenas um encontro familiar se revela um acerto de contas, permeado de humor e revelações. Ainda no elenco estão Alexandre Menezes, Daniel Marano, Alexandre Galindo e André Rosa.

Outro espetáculo que chega ao Estado é “Dilatados”, que traz o ator e humorista Marco Luque. O artista traz dois de seus personagens mais famosos, Mustafary e o motoboy Jackson Faive. A peça, além de mostrar a versatilidade do artista, também promete arrancar boas risadas do público. A apresentação acontece nos dias 27 e 28 de julho, no Teatro Sesc Glória, no Centro de Vitória.

Já em setembro, nos dias 28 e 29, o Teatro Sesc Glória recebe o ator Marcos Veras, um dos principais nomes da comédia nacional. Ele chega com seu show solo de humor, “Vocês Foram Maravilhosos”. No espetáculo, o ator e apresentador aborda assuntos como paternidade, carreira e família, refletindo sua fase mais madura.

Circuito Cultural Unimed Vitória

O Circuito Cultural Unimed Vitória tem o propósito de levar ao público as mais diferentes linguagens artísticas. Por isso, além das peças teatrais conhecidas nacionalmente, a programação de 2024 também inclui uma série de concertos e espetáculos de dança.

O Palácio da Cultura Sônia Cabral será palco de um concerto da Filarmônica de Mulheres do Espírito Santo (Femes), que acontece em agosto, e de um concerto do Coral Unimed Vitória, em setembro. Neste mesmo mês, a companhia de dança Deborah Colker realizará o espetáculo “Sagração” no Teatro da Ufes. Em outubro, a Femes volta a se apresentar com o espetáculo “Canto de Luz e Sombras II”. A programação é encerrada em dezembro, com o tradicional Concerto de Natal, que reúne Femes, os Corais Unimed Vitória e Algazarra e participações especiais de cantores locais.

O Circuito Cultural é patrocinado pela Unimed Vitória e pelo Instituto Unimed Vitória através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, graças à contribuição de médicos cooperados e colaboradores da cooperativa, que destinam parte de seu Imposto de Renda devido a projetos aprovados em leis de incentivo fiscal por meio do Programa de Redirecionamento do Imposto de Renda (RIR).

Nestes últimos anos, foram mais de 90 espetáculos, além das oficinas sociais e culturais, com grandes artistas do cenário local e nacional. O público que contemplou as apresentações e os cursos oferecidos já chega a 90 mil pessoas.

Serviço: 16ª Edição do Circuito Cultural Unimed

“A TROPA”, com o ator Otávio Augusto e elenco

● Data: 15 e 16 de junho

● Local: Teatro Universitário – Ufes (Avenida Fernando Ferrari, 514 – Goiabeiras – Vitória)

● Hora: 20 horas – sábado e às 17 horas no domingo (com intérprete de libras)

● Classificação: 16 anos

● Duração: 80 minutos

● Ingressos: pelo site da Sympla(https://bileto.sympla.com.br/event/93318)

Sinopse: Na peça, um pai doente recebe a visita de seus quatros filhos no hospital. O que seria apenas um encontro familiar se revela um acerto de contas, permeado de humor e revelações, tendo como pano de fundo os últimos 50 anos de história brasileira. O elenco tem ainda Alexandre Menezes, Daniel Marano, Alexandre Galindo e André Rosa, com direção de César Augusto e texto de Gustavo Pinheiro, vencedor de um concurso de dramaturgia promovido pelo Banco do Brasil, em 2015.

Os filhos, muito distintos entre si, formam um mosaico da sociedade brasileira: um dentista militar aposentado que mora com o pai; um jovem usuário de drogas com passagens por clínicas de reabilitação; um empresário casado, pai de duas filhas, que trabalha numa empreiteira sob investigação por corrupção; e um jornalista que acaba de pedir demissão e passa por uma crise com a profissão. Os cinco vivenciam enfermidades ideológicas, sociais, afetivas e familiares. E seus embates e descobertas servem para discutir diferenças e tolerância – um tema cada vez mais atual.

“DILATADOS”, com o ator Marco Luque

● Data: 27 e 28 de julho

● Local: Teatro Sesc Glória (Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro – Vitória)

● Hora: 20 horas – sábado e às 17 horas no domingo (com intérprete de libras)

● Classificação: 14 anos

● Duração: 70 minutos

● Ingressos: pelo site do Le Billet(https://lebillet.com.br/group/dilatados-com-marco-luque)

Sinopse: O Ator , humorista e palhaço, Marco Luque traz o “sérumaninho” Mustafary e o motoboy Jackson Faive, para trocar aquela ideia sobre tudo de mais dilatado que vem ocorrendo em nossa biosfera terrestre. Em “Dilatados”, Marco Luque conta as façanhas de Jackson Faive – o motoboy paulistano mais famoso do Brasil – Mustafáry – um vegetariano irônico e controverso, que prega a sustentabilidade do Planeta, diz amar a natureza e os animais (especialmente o serumaninho, cachorro que encontrou na praia). O universo desses personagens é certeza de diversão garantida. A versatilidade de Marco Luque, comprovada desde a bancada do CQC (TV Band) ,Altas Horas, na Nova Escolinha do Professor Raimundo, cinema, minisséries, mostram outras peculiaridades do artista, com momentos inesquecíveis para o público. “Marco Luque em: Dilatados” tem produção de Macatranja Produções com criação e Direção de Luque e Guilherme Rocha.

“VOCÊS FORAM MARAVILHOSOS”, com o ator Marcos Veras

● Data: 28 e 29 de setembro

● Local: Teatro Sesc Glória (Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro – Vitória)

● Hora: 20 horas – sábado e às 17 horas no domingo (com intérprete de libras)

● Classificação: 12 anos

● Duração: 70 minutos

● Ingressos: pelo site do LeBillet(https://lebillet.com.br/group/voc%C3%AAs-foram-maravilhosos)

Sinopse: Marcos Veras, um dos principais nomes da comédia nacional, volta aos palcos com um novo solo de humor. Em “Vocês Foram Maravilhosos”, o ator e apresentador aborda novos assuntos, como paternidade, carreira e família, refletindo sua fase mais madura. Veras também contará como foram as mortes do seu pai e da sua irmã que mudaram seu jeito de ver a vida.

O espetáculo também terá o quadro “Terapia Coletiva”, onde o ator trará uma pessoa da plateia para uma sessão de terapia descontraída onde tudo pode acontecer.“Esse espetáculo foi escrito e amadurecido durante a quarentena. É uma comédia stand-up mas é também um bio drama, onde divido com a plateia histórias engraçadas e emocionantes da minha vida. E também terei a oportunidade de ouvi-las, já que faremos uma sessão de terapia. Tudo de forma leve e divertida”, afirma Veras.

Texto e atuação de Marcos Veras; direção de Leandro Muniz; e produção da Bem Legal Produções.