Eventos gastronômicos celebram os 150 anos da Imigração Italiana no ES

O Senac-ES está promovendo eventos gastronômicos para lá de especiais em homenagem aos 150 anos da Imigração Italiana no Espírito Santo. O Sabores e Aromas da Imigração Italiana vai oferecer aulas-shows gratuitas conduzidas por chef renomados. O primeiro encontro acontece no dia 1º de julho, no Auditório do Senac, em Santa Teresa. Já o segundo, será no dia 3 de julho, no Hotel Senac Ilha do Boi, em Vitória.



Os participantes terão a oportunidade de explorar os sabores e aromas tradicionais da Itália por meio de demonstrações culinárias realizadas pelos chefs Juarez Campos e Fabricia Sarria. O objetivo é compreender a significativa contribuição da imigração italiana para a gastronomia global, evidenciando a influência que essa cultura teve na culinária brasileira e, especialmente, na do Espírito Santo.

Imigração italiana e a gastronomia

Em 21 de fevereiro de 1874, o navio “La Sofia” atracou no porto de Vitória, marcando o início oficial da imigração italiana no Brasil. Com quase 400 imigrantes a bordo, essa data se tornou emblemática na história nacional, celebrando 150 anos de uma jornada marcante.



A chegada desse primeiro navio marcou o início de um fluxo migratório contínuo que moldaria a demografia e a cultura brasileiras para sempre. Estima-se que cerca de 25 milhões de brasileiros tenham ascendência italiana, o que representa uma parte significativa da população do país.



Os italianos trouxeram consigo habilidades, técnicas e traços da culinária europeia reproduzidas e apreciadas até hoje. A tradição gastronômica marcou a história e o paladar dos brasileiros e é reconhecida como uma das mais saborosas e ricas, com diversidade de ingredientes e aromas que só os italianos sabem fazer.

Como se inscrever nos eventos gastronômicos

O evento é gratuito, sendo voltado para profissionais da área, alunos de gastronomia e o público em geral. Os interessados em participar podem se inscrever via formulário on-line de acordo com a data e o local desejado.



Santa Teresa

Data: 1º de julho

Horário: 18h

Local: Auditório do Senac de Santa Teresa

Inscrições: aqui!



Vitória

Data: 3 de julho

Horário: 9h

Local: Auditório do Hotel Senac Ilha do Boi

Inscrições: aqui!