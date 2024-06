Feira de Artesanato segue até sábado (8) na praça Jerônimo Monteiro

Com intuito de valorizar e incentivar os artesãos do município, a Feira Quinzenal do Artesanato de Cachoeiro, que começou nessa quarta-feira (5), seguirá até sábado (08), na praça Jerônimo Monteiro. Até esta sexta-feira (7), os expositores participantes ficarão, na praça, das 9h às 17h. No sábado (8), a feira funciona das 9h às 12h.

São diversos produtos à disposição para comercialização, como panos de prato feitos de crochê, tapetes, bonecas de amigurumi (feitos de crochê ou tricô), laços para cabelo, biscuit, bordados, entre outros trabalhos produzidos pelos artesãos e artesãs. Haverá sorteio de brinde entre os compradores.

A realização da feira é uma parceria da Prefeitura de Cachoeiro, por meio da Secretaria Municipal de Cidadania, Trabalho e Direitos Humanos (Semcit) com a Associação de Artesanato de Cachoeiro de Itapemirim (Arteci)

“O artesanato de Cachoeiro reflete nossa diversidade cultural e é uma fonte de renda significativa para esses profissionais, por isso, a Feira Quinzenal de Artesanato é fundamental para que os artesãos locais possam divulgar e vender seus trabalhos à comunidade”, explica a secretária municipal de Cidadania, Trabalho e Direitos Humanos Thatiane Cardoso.

Fonte: Prefeitura de Cachoeiro