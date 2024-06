Feira dos Municípios terá manifestações culturais de todo o Estado. Veja as atrações!

Está chegando a hora da Feira dos Municípios! Entre os dias 6 e 9 de junho, o Pavilhão de Carapina, na Serra-ES, será palco de um evento imperdível, repleto de atrações culturais e gastronômicas que prometem encantar os visitantes. E o melhor de tudo: a entrada será gratuita durante os quatro dias do evento*.

A diversidade cultural do Espírito Santo estará em destaque na Feira dos Municípios, com atrações de todas as 10 regiões turísticas capixabas. A variedade é enorme e agrada a todos os gostos: tem a tradicional Coagem de Café de Brejetuba, a Paella Caipira de Itaguaçu, a Feijoada Da Dona Isolina e Caxambu Da Velha Rita, diretamente de Cachoeiro de Itapemirim, além de muitas manifestações artísticas como o animado Mini Trio de São Mateus, a Banda de Congo da Serra, Os Tropeirinhos de Ibatiba, os diversos grupos de dança alemã e polonesa de Domingos Martins, Vila Pavão, Marilândia, entre muitos outros.

Confira a programação abaixo, que ocorrerá em diversos espaços do evento, reúna a família para este verdadeiro Encontro das Origens Capixabas. Vai ser incrível!

*Estacionamento no valor de R$10.

Programação completa – Manifestações culturais

06/06

Palco Experiências

14h Fanfarra – Ibatiba

14h30 Orquestra – Ibatiba

15h Os Tropeirinhos – Ibatiba

16h Grupo de Ukulelê e Violão – Ibatiba

17h Grupo de Viola Caipira – Ibatiba

20h Ademar Teixeira – Pinheiros

Ruas Da Feira

14h Banda de Congo – Serra

16h Mini Trio – São Mateus

18h Cortejo de Todos os Povos – Aracruz

07/06

Palco Experiências

14h Forró Fogumano – Conceição da Barra

15h Banda da Escola Cívico Militar Divane Lessa de Moraes – Viana

17h Orquestra de Flauta Doce – São Roque do Canaã

18h Grupo de Dança Folclórica Frau Karolim – Itarana

19h Paella Caipira – Itaguaçu

20h Dança Alemã Tanzfreunde – Domingos Martins

Coreto

19h Grupo Estirpe – Teatro – Mucurici

Ruas Da Feira

17h Mini Trio – São Mateus

18h Banda de Congo – Fundão

20h Grupo de Jongo São Benedito – Alfredo Chaves

08/06

Palco Experiências

10h Mini Coagem de Café – Brejetuba

11h Grupo Senzala Patrimônio dos Pretos de Santa Luzia – Ecoporanga

12h Feijoada Da Dona Isolina e Caxambu Da Velha Rita – Cachoeiro de Itapemirim

13h Grupo Pfalplatter – Dança Alemã – Vila Pavão

14h Jongo Mãe África – Presidente Kenedy

15h Boi Azulão – Muniz Freire

16h Omelete – Sta Maria De Jetibá

17h Folia de Reis Estrela do Oriente – Muqui

18h Fritada da Carne de Sol – Montanha

19h Jongo de São Cosme e São Damião Mestra Bibiu – Conceição Da Barra

20h Lira Mateense – São Mateus

21h Banda Estrela dos Artistas – Serra

Coreto

11h Associação Cultural Educacional de Capoeira Filhos da Princesa do Sul – Piúma

12h Final do Cortejo Cultural Carnevale Di Venezia – Nova Venécia

15h Grupo Di Ballo Figli Della Terra – Itaguaçu

16h Grupo Radice D’itália – Marilândia

17h Grupo Bate Flecha – Alegre

18h Folia de Reis de São Sebastião – Afonso Cláudio

Ruas Da Feira

10h Quadrilha do São João – Irupi

11h Grupo de Metais – Banda Bila Eins – Santa Maria de Jetibá

12h Cortejo Cultural Carnevale Di Venezia – Nova Venécia

14h Grupo Raízes e Evolução – Cortejo – Jaguaré

15h Bloco de Carnaval – Atílio Vivaqua

16h Mini Trio – São Mateus

18h Cortejo Carne De Sol – Montanha

19h Banda Lira 23 de Dezembro – Rio Novo do Sul

20h Banda de Congo São Sebastião e São Benedito De Piapitangui – Viana

21h Cortejo Banda Por do Sol – Conceição da Barra

09/06

Palco Experiências

10h Chegada da Cavalgada – Afonso Cláudio

11h Grupo A.C.A.P.O.E.I.R.A. – Mestre Cota – Guarapari

12h Aula Show Tropeiro de Ibatiba

13h Grupo de Dança Caribó Origem e Arte – São Domingos do Norte

14h Matuta Moderna – Quadrilha – Mantenópolis

15h Grupo de Dança Estrela do Oriente – Ibatiba

16h Dança Polonesa – Grupo Orzet Biaty – Águia Branca

17h Grupo Folclórico Vasco Fernandes Coutinho – Vila Velha

18h Grupo Educart Caparaó – Irupi

Coreto

11h Grupo de Dança Infantil Circolo Trentino – Santa Teresa

14h Grupo Folcloristico Piccinini Dei Monti – Araguaia – Marechal Floriano

Ruas Da Feira

10h Cortejo Da Cavalgada De Afonso Cláudio

11h Cortejo Pomerano – Santa Maria de Jetibá

12h Banda de Congo de São Benedito do Bairro São Cristovão – Ibiraçu

13h Associação das Bandas de Congo de Cariacica

14h Grupo Folclórico Jaraguá De Anchieta

15h Mini trio – São Mateus

16h Cortejo Grupo Afrozumba – Nova Venécia

17h Cortejo Tropeiro Móvel – Ibatiba