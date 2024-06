Festa de Cachoeiro: Anderson Freire doará cachê para entidades sociais

Atração confirmada da edição 2024 da Festa de Cachoeiro, o cantor Anderson Freire anunciou que irá destinar o seu cachê para entidades que realizam trabalhos sociais no município.

O artista se apresentará na quinta-feira (27), primeiro dia de shows ao Parque de Exposição “Carlos Caiado Barbosa”, no bairro Aeroporto, a partir das 22h, durante a Noite Gospel.

Entre as instituições que serão contempladas com a iniciativa do cantor estão a Associação de Pais de Autistas de Cachoeiro de Itapemirim e Sul do ES (Apaches), a Casa de Apoio ao Câncer e os projetos Mova-se, Nossa Criança, Casa Verde e Criança Bandeira.

Em um vídeo divulgado na noite desta quinta-feira (13), em suas redes sociais, o prefeito Victor Coelho parabenizou a iniciativa de Freire em contribuir com entidades sociais do município. “Parabenizamos o cantor Anderson Freire por este apoio às instituições cachoeirenses, que somadas a outras que também atuam no município, representam uma grande rede de assistência social, atuando para reduzir desigualdades e fortalecer a cidadania em Cachoeiro. Convidamos o público a estar conosco no Parque de Exposição, levando doações ao Banco de Alimentos, em uma grande corrente de solidariedade”, destaca o prefeito Victor Coelho.

Público poderá doar alimentos

Além de garantir diversão e cultura, a Festa de Cachoeiro vai incentivar o exercício da solidariedade. As atrações no Parque de Exposição, entre os dias 27 e 30 de junho, terão pontos de coleta onde os visitantes poderão doar 1 kg de alimento não perecível.

A iniciativa é um convite ao público para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade cadastradas em Centros de Assistência Social do município, que serão destinatárias dos itens que forem arrecadados, junto a instituições como lares de idosos, hospitais filantrópicos e serviços de acolhimento de crianças e adolescentes, por meio do Banco de Alimentos de Cachoeiro.

Além disso, parte das doações arrecadadas será destinada ao estado do Rio Grande do Sul, que teve diversas cidades duramente afetadas pelas chuvas no último mês de maio.

Programação da Festa de Cachoeiro 2024

A edição 2024 da Festa de Cachoeiro estará repleta de atrações para todos os públicos. A programação inclui as tradicionais solenidades, como a recepção do Cachoeirense Ausente, a Missa de São Pedro e a Corrida de São Pedro, além de uma série de shows musicais com a participação de artistas nacionalmente conhecidos, como o cantor Dilsinho e a dupla Munhoz e Mariano. Confira a programação completa no site da Prefeitura de Cachoeiro