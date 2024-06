Festa de Cachoeiro: Feira São João Art’s na Praça começa nesta quarta (19)

Começa, nesta quarta (19), em Cachoeiro de Itapemirim, a segunda edição de São João da feira de artesanato Art’s na Praça. O evento, que vai acontecer até a segunda-feira (24) na Praça de Fátima, terá uma programação repleta de atrações típicas das festas juninas.

Diversos estandes foram preparados, em uma estrutura para que artesãos e trabalhadores manuais exponham e comercializem seus produtos, feitos a partir de diversas técnicas e materiais. No local, o público também encontrará uma praça de alimentação com iguarias típicas.

Parte da programação oficial da Festa de Cachoeiro, o evento é uma parceria entre a Prefeitura e a Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Cachoeiro de Itapemirim (Acisci). Conta, também, com o apoio do Governo do Estado, por meio da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes).

Apresentações de quadrilhas

Quem gosta de apresentação de quadrilhas não pode ficar de fora da segunda edição do Festival de Quadrilhas, que vai acontecer nos dias 21, 23 e 24 de junho, também na Praça de Fátima.

As apresentações acontecerão a partir das 19h30, quando os grupos serão avaliados pelos critérios de coreografia, harmonia, figurino, originalidade e evolução. Todos os participantes receberão certificados. Além disso, os grupos inscritos receberão uma ajuda de custo de R$ 500 para auxiliá-los na preparação das apresentações.

Programação da Feira São João Art’s na Praça

19/06 (quarta-feira)

Feira de Artesanato – 17h às 22h

Praça de alimentação – 17h às 22h



20/06 (quinta-feira)

Feira de Artesanato – 17h às 22h

Praça de alimentação – 17h às 22h

Feira de adoção de Pets – 17h às 21h

Música ao vivo com Dayani Monteiro – 20h



21/06 (sexta-feira)

Feira de Artesanato – 17h às 22h

Praça de alimentação – 17h às 22h

Feira de adoção de Pets – 17h às 21h

Aurraiá Cachoeiro Pet Friendly – 19h30

Apresentação de quadrilha “Arco da Véia” – 19h30

Música ao vivo com Zé Antônio – 20h



22/06 (sábado)

Feira de Artesanato – 17h às 22h

Praça de Alimentação – 17h às 22h

Feira de adoção de Pets – 17h às 21h

Corrida Kids – 15h

Música ao vivo com Maxuel Monteiro e Trio – 20h



23/06 (domingo)

Feira de Artesanato – 17h às 22h

Praça de Alimentação – 17h às 22h

Corrida de São Pedro – 7h

Apresentação de quadrilha “Fazendo História” – 19h30

Música ao vivo com Mister Dinho – 20h



24/06 (segunda-feira)

Feira de Artesanato – 17h às 22h

Praça de Alimentação – 17h às 22h

Apresentação de quadrilha “Centro de Convivência Vovó Matilde” – 19h30

Música ao vivo – 20h