Festa do Inhame anima comunidade de Mata Fria, em Conceição do Castelo

A comunidade de Mata Fria, em Conceição do Castelo, se realiza para mais uma edição da Festa do Inhame, uma mais tradicionais do município. O evento será nos dias 01 e 02 de junho e contará com muitas atrações para toda a família.

A programação começa no sábado (01) com a chegada dos expositores e, logo após, será realizado o Concurso do Inhame e produtos da região. A programação continua com celebração eucarística, leilão e shows.

Já no domingo (02) a festa começa às 10h com a celebração eucarística seguida de um almoço. Durante toda a festa haverá serviço completo de bar comercializando várias delícias feitas à base de inhame. A utilização do inhame em diversas receitas, desde caldo e tortas salgados a doces e sucos, é a marca registrada da Festa do Inhame.

De acordo com a organização do evento, no domingo será realizado um sorteio beneficente à Associação da Mata Fria, com cerca de 25 mil reais em prêmios. A cartela será vendida por R$ 25. Haverá estacionamento no campo de futebol.

O encerramento da Festa do Inhame será a partir das 18h com show com Pablo e Matheus.

Programação da 31ª Festa do Inhame:

01/06 – Sábado

14h – Chegada dos expositores, Concurso do Inhame e produtos da região

18h – Celebração Eucarística animada pela Comunidade de São João de Viçosa

19h30 – Leilão de variadas prendas e assados

22h – Show com Fandango Legal

00h30 – Show com Os Loko da Vaneira

02/06 – Domingo

10h – Celebração Eucarística Dominical

11h – Almoço

12h – Show com Preguinho e seus teclados

14h – Premiação do Inhame e produtos da região

16h – Sorteio beneficente a Associação Comunitária de Mata Fria

18h – Show com Pablo & Matheus