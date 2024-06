Festival de Inverno de Guaçuí terá homenagem aos 15 anos de adeus ao Rei do Pop

Em Julho, o mais charmoso festival de música do inverno capixaba, o Festival de Inverno de Guaçuí, promete agitar o Caparaó com uma programação especial. Marcado para os dias 5, 6 e 7 do próximo mês, o festival traz diversas novidades e atrações para o público. Entre os shows confirmados está Rodrigo Teaser, o maior intérprete do cantor Michael Jackson e considerado o principal tributo do cantor na América Latina.

Ele promete uma experiência única de imersão aos maiores hits e sucessos do ídolo, com direito a jogo de luzes, banda ao vivo, figurinos, e muitos outros efeitos especiais. As vendas dos ingressos estão abertas no site LeBillet.

Este ano, que marca 15 anos sem o Rei do Pop, Rodrigo Teaser prepara uma apresentação especial em memória ao astro. Rodrigo interpreta o ícone desde os 9 anos de idade e traz em suas performances autenticidade e muita energia.

Reconhecido internacionalmente por sua impressionante semelhança vocal e performática com Michael Jackson, o espetáculo inclui clássicos como “Billie Jean”, “Thriller”, “Beat It”, “Smooth Criminal” e “Black or White”. Desta vez, a performance também contará com a presença especial de Jennifer Batten, guitarrista oficial de Michael, que participou de todas as suas turnês solo e do histórico show no Super Bowl.

Além de Jennifer Batten, o show tem a direção artística de Lavelle Smith, coreógrafo que trabalhou com Michael Jackson por mais de 20 anos. Lavelle, que já dirigiu o intérprete em apresentações anteriores, traz sua expertise para garantir que cada detalhe do espetáculo seja fiel ao legado do grande astro da música.

Curiosidades

Uma curiosidade é que Rodrigo é o único brasileiro autorizado pelos membros da equipe de Michael Jackson e pela gravadora do artista a realizar tributos oficiais. Sua carreira inclui apresentações em diversos países, como México, Chile, Paraguai e Uruguai, além de exibições nas principais capitais do Brasil.

Em 2003, o paulistano foi convidado a representar a América Latina no show “30th Years of Magic”, em homenagem aos 30 anos de carreira solo de Michael Jackson. O evento foi realizado em Nova Iorque e o próprio Rei do Pop esteve presente. Mas o visto do intérprete foi negado e Rodrigo e Michael nunca se encontraram.

Logo após o show no Festival, Rodrigo irá partir para os Estados Unidos para uma série de shows. Nos dias 25, 26, 27 e 28 de Julho, ele chega em solo estadunidense para se apresentar no Hard Rock Café Atlantic City, em Atlantic City, cidade de Nova Jersey, em mais um show com novos figurinos e os clássicos imortais do Rei do Pop em uma mega produção.

Expectativa para o Festival

Com uma produção que envolve cerca de 17 músicas, quatro músicos, de sete a oito bailarinos, e uma equipe técnica dedicada, o “Tributo ao Rei do Pop” promete ser um dos pontos altos do Festival de Inverno de Guaçuí. Rodrigo Teaser expressa sua expectativa de proporcionar uma celebração memorável para os fãs de Michael Jackson, unindo música, dança e efeitos visuais em uma experiência única.

O Festival de Inverno de Guaçuí, além de celebrar a música, oferece uma oportunidade para os fãs de Michael Jackson relembrarem e homenagearem o legado do Rei do Pop.

Mais novidades e atrações

Uma das novidades do Festival de Inverno de Guaçuí, é que neste ano o festival será recheado de gastronomia. Cada dia receberá um tema culinário: sexta-feira será um dia reservado para o churrasco, o sábado será para os frutos do mar e o domingo terá a feijoada como destaque. Durante a manhã a programação será extensa, com a presença de grandes chefs dando aulas show e uma área kids para as crianças.

Além disso, junto de Rodrigo Teaser, outras atrações confirmadas na programação são a dupla sertaneja Edson & Hudson, Baitaca, Biquíni Cavadão e o grupo Fundo de Quintal.

Serviço:

Quando: 5, 6 e 7 de julho

Onde: Centro de Eventos de Guaçuí

Programação:

Sexta-feira: praça gastronômica com churrasco gaúcho, Baitaca e Edson e Hudson;

Sábado: praça gastronômica com frutos do mar, Biquini cavadão e Rodrigo Teaser;

Domingo: praça gastronômica com feijoada, samba com o grupo Fundo de Quintal, pagode e chorinho.

Ingressos: https://lebillet.com.br/event/1521/festival-de-inverno-2024-05-julho-Guacui-ES