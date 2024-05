Rainha da montanha: criança de 5 anos sobe o Pico da Bandeira

Muitas pessoas se aventuram na subida do terceiro ponto mais alto do País, o Pico da Bandeira. Atletas, amadores e turistas encaram os 2.892 metros de altitude para viver essa experiência única, mas dessa vez, a trilha contou com uma menina mais corajosa do que de costume. Cecília, de apenas 5 anos, chegou ao topo do Pico da Bandeira, no último sábado (25).

O educador físico Farlen Salardani, pai de Cecília, diz que foi indescritível ter a companhia da filha nessa aventura. Ele já subiu o Pico por 17 vezes e conta que em cada uma teve uma experiência diferente, mas essa foi mais especial. A paixão de Farlei por esta montanha foi herança do pai, que o levou a primeira vez quando ele tinha 14 anos. Agora, Cecília também faz parte da tradição.

Farlen conta que no dia da subida estava acontecendo uma corrida no local e que todos os atletas que passavam ficavam admirados ao ver uma criança tão nova fazendo a trilha. Um deles brincou: “agora ela vai ser a rainha da montanha”. O pai também ficou surpreso com o desempenho da filha; segundo ele, a menina fez a maior parte do caminho andando e em uma velocidade até mais rápida que os adultos.

Ainda de acordo com o pai da menina, tanto ele quanto outros frequentadores do Parque Nacional do Caparaó acreditam que ela foi a criança mais nova a subir o Pico da Bandeira.

Recomendações

Farlen reforça que só foi possível levar a filha com essa idade porque a menina já tem preparo. Ele diz que Cecília pratica atividade física com frequência e que isso ajudou na subida. O educador físico também diz que para quem deseja levar crianças é bom estar acompanhado de um grupo de pessoas que possam auxiliar os pais.

A subida deles com a menina durou cerca de 3 horas e meia e eles foram durante o dia. Farlen diz que o período diurno também é melhor para aproveitar o caminho e que as temperaturas não ficam tão baixas quanto o frio extremo que faz durante a madrugada. No mais, levaram água e lanche.

Visite o Pico da Bandeira

Localizado na Serra do Caparaó, na divisa dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, o Parque Nacional do Caparaó é um dos destinos mais procurados pelos adeptos do montanhismo no Brasil. Abriga o terceiro ponto mais alto do País, o Pico da Bandeira, com 2.892 metros de altitude.



Além das trilhas, os visitantes podem se deliciar com banhos em cachoeira e piscinas naturais, observar deslumbrantes visuais da Serra do Caparaó e região, com belos espetáculos no alvorecer e no pôr do sol.



O parque dispõe de quatro áreas de acampamento pela portaria de Alto Caparaó em MG – “Tronqueira” e “Terreirão” – e pela Portaria de Pedra Menina no ES – “Macieira” e “Casa Queimada”, com sanitários, lava-pratos, mesas, bancos e quiosques (estes últimos apenas na “Tronqueira”) e, ainda, churrasqueiras nas áreas de visitação denominadas “Vale Verde” e “Macieira”.

Caminhadas em áreas de florestas e, especialmente, pelos campos de altitude são outras atrações do local. Informações completas de como Chegar e quando ir podem ser encontradas direto no site do Parque Nacional do Caparaó.