Festival de Inverno em Domingos Martins terá 10 dias de música; confira

O Festival Internacional de Inverno de Música Erudita e Popular de Domingos Martins chega à 29ª edição em 2024, oferecendo uma experiência musical de dez dias. Com uma programação rica e diversificada, o evento contará com mais de 75 atrações e 30 oficinas dedicadas a instrumentos musicais, canto, práticas de conjunto, orquestra, musicalização infantil, coral e danças típicas.



A coordenação pedagógica será dividida entre música erudita e popular, sob a direção do professor Fabiano Araújo, diretor-geral da Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames), e do saxofonista e compositor Marcelo Coelho.

As oficinas serão ministradas por professores de renome internacional, proporcionando uma oportunidade única de formação e atualização musical para centenas de alunos. Em 2024, o festival inova não apenas na área pedagógica, mas também na programação artística, prometendo surpreender o público.

O evento reunirá grandes nomes da música nacional, como Vanessa da Mata, Família Lima e Nenhum de Nós, além de artistas locais, como Nano Vianna, Banda Casaca, Marcos Aço Doce e Forró Bemtivi. A cultura local será uma das protagonistas, com a apresentações de diversos grupos de dança e uma homenagem especial ao bicentenário da imigração alemã no Brasil.

“O Festival de Inverno de Domingos Martins é um exemplo de como a arte pode transformar e unir as pessoas. A programação está diversificada e vai enriquecer a experiência dos participantes e do público. Esperamos que todos aproveitem ao máximo este evento tão especial”, declarou o secretário de Estado do Turismo, Philipe Lemos.