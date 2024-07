Festival Gastronômico em Pedra azul reunirá tradição e sabores

A região de Pedra Azul se prepara para receber o Festival Gastronômico Pedra Azul Gourmet, que acontecerá entre os dias 11 de setembro e 14 de outubro de 2024. Com o objetivo de se consolidar como uma tradição anual, o festival promete trazer uma experiência culinária única, unindo o melhor da gastronomia local e nacional em um só lugar.

O evento deste ano visa não só atrair moradores locais, mas também turistas, contribuindo significativamente para o crescimento do turismo e da economia local. O Festival Gastronômico Pedra Azul Gourmet busca expandir seu alcance, se firmando como um dos eventos mais aguardados da região.

Leia também: 1ª “bicicleta de trilho” do Brasil foi produzida por capixaba e estreada no ES

Durante o festival, os estabelecimentos participantes terão a oportunidade de destacar seus melhores pratos. Cada restaurante, bar ou café selecionará ou criará um item especial para integrar o evento. Estes itens serão oferecidos com um preço promocional. Além disso, os clientes poderão receber um item comemorativo do Festival Gastronômico Pedra Azul Gourmet como brinde, tornando a experiência ainda mais memorável.

Os itens escolhidos por cada estabelecimento serão fotografados profissionalmente e incluídos em um livreto exclusivo, que será distribuído ao público. Este livreto não só fornecerá informações detalhadas sobre os pratos e bebidas, mas também destacará os estabelecimentos participantes, garantindo uma ampla publicidade e divulgação.

O Festival Gastronômico Pedra Azul Gourmet é uma excelente oportunidade para descobrir novos sabores, apoiar a economia local e vivenciar a rica cultura gastronômica de Pedra Azul.

SERVIÇO:

Evento: Festival Gastronômico Pedra Azul Gourmet

Data: 11 de setembro a 14 de outubro de 2024

Local: Vários estabelecimentos em Pedra Azul, ES

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.