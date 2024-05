Gustavo Mioto leva sucessos para o Festival Alegre neste sábado (01)

O Cantor Gustavo Mioto se apresenta no dia 01 de junho no Festival de Alegre, maior festival de música do Espirito Santo. Com os sucessos de “Love+18”, “Voltando Pra Mim”, “Despedida de Casal”, “Solteiro Não Trai”, entre outros que prometem agitar o show.

Gustavo Mioto é um dos artistas brasileiros recordistas quando o assunto é crescimento musical. Seu nome circula sempre entre os mais ouvidos nas rádios e aplicativos de música. Atualmente, ele acumula mais de 3,7 bilhões de visualizações em seu canal oficial no YouTube e mais de 12 milhões de ouvintes mensais nas principais plataformas de streaming.

O Festival Alegre é o maior festival de música do Espírito Santo, se consagrando um dos maiores do Brasil e atrai milhares turistas durante todos os dias do evento. São muitas histórias emocionantes com os shows, momentos enroladinhos em uma coberta no gramado e até amores de uma vida inteira que começaram aqui.

Ingressos

Para comprar online, acesse o site festivaldealegre.com.br através da Brasil Ticket e você pode escolher entre as opções PISTA e CAMAROTE. É possível também comprar os ingressos para dias separados ou o pacote para todos os dias.

Neste ano há também a categoria meia-solidária que acrescenta 5,00 para todas as pessoas que gostariam de colaborar com as famílias que perderam suas casas e comércios nas enchentes de Abril, em Alegre e Mimoso do Sul.

Já para comprar em pontos físicos, as opções são:

Helpnet – Alegre (Rua Dr. Wanderley, nº136 – Centro)

(Rua Dr. Wanderley, nº136 – Centro) Loja Flex – Guaçuí (Praça 25 de Dezembro, 27, Loja B – Centro)

(Praça 25 de Dezembro, 27, Loja B – Centro) Itatur – Cachoeiro de Itapemirim (Rua Jairo de Matos Pereira, 41 – Santo Antônio)

Programação

SEXTA-FEIRA – 31 DE MAIO:

Henrique e Juliano

Simone Mendes

KVSH

Bell Marques

Glauco (atração capixaba)

SÁBADO – 01 DE JUNHO:

Ludmilla

Alok

Filipe Ret

Gustavo Mioto

Samba Mlk (atração capixaba)