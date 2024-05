Ingressos do Festival de Inverno de Guaçuí têm desconto no dia das mães

Imagina só: música de qualidade com cantores nacionais incríveis, uma experiência gastronômica irresistível e aquele climinha aconchegante do Caparaó. Você pode curtir isso e muito mais no Festival de Inverno de Guaçuí, nos dias 05, 06 e 07 de Julho. Quem comprar os ingressos amanhã (12) terá ainda um desconto de Dia das Mães.

Leia também: Festival de Inverno de Guaçuí traz alta expectativa para o comércio

Isso mesmo! O Festival de Inverno de Guaçuí preparou um cupom exclusivo para quem comprar amanhã. Mas atenção, ele só pode ser usado no dia 12 (domingo) pelo site da Lebillet! Então, não perca a oportunidade de vivenciar esse momento único com sua mãe. Usando o cupom MAE10 você ganha 10% de desconto em cada ingresso.

Juntas, vocês verão artistas como Edson e Hudson, Biquíni Cavadão, entre outros, além de aproveitar um ambiente único com a vibe do inverno sul capixaba. Garanta já o seu cupom e prepare-se para curtir ao lado de quem você ama. Você e sua mãe merecem essa experiência!

Festival de Inverno de Guaçuí

Quando: 5, 6 e 7 de julho

5, 6 e 7 de julho Onde: Centro de Eventos de Guaçuí (Parque de Exposições da cidade)

PROGRAMAÇÃO:

Sexta-feira: praça gastronômica com churrasco gaúcho, Baitaca e Edson e Hudson;

praça gastronômica com churrasco gaúcho, Baitaca e Edson e Hudson; Sábado: praça gastronômica com frutos do mar, Biquini cavadão e Rodrigo Teaser;

praça gastronômica com frutos do mar, Biquini cavadão e Rodrigo Teaser; Domingo: praça gastronômica com feijoada, samba com o grupo Fundo de quintal, pagode e chorinho.

praça gastronômica com feijoada, samba com o grupo Fundo de quintal, pagode e chorinho. Ingressos: LeBillet (clique aqui)

LeBillet Instagram: festivaldeinvernoguacui