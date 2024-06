Ingressos para a Festa do Morango de Pedra Azul já estão disponíveis

Quem quiser curtir o frio das montanhas aproveitando as atrações da Festa do Morango de Pedra Azul, em Domingos Martins, já pode comprar o ingresso. Estão à venda, de forma on-line, o primeiro lote das entradas para quem quiser se deliciar com a festa mais doce das montanhas.

Este ano o evento será realizado entre os dias 2 e 4 de agosto, e terá atrações culturais, gastronômicas e musicais, como o show da cantora Luiza Andrade. Os ingressos custam entre R$ 20 e R$ 40 a inteira, dependendo do dia escolhido. Na sexta-feira (02), dia em que serão eleitas a rainha e princesas da festa, a entrada é gratuita.

A estrutura do Centro de Eventos Morangão passou por uma reformulação para receber com mais conforto os visitantes. A programação dos três dias de evento ainda conta com shows musicais, apresentações culturais, feiras de artesanato, farta culinária e a atração principal da festa: a tradicional torta gigante de morango.

Festa do Morango

A presidente da Associação Festa do Morango (Afemor), Lair da Penha Cebin, destacou a importância dos pais e responsáveis que queiram levar seus filhos preencherem antecipadamente a autorização para menores de 18 anos, cujo formulário está disponível no site da festa (www.festadomorango.com.br).

“Não permitimos a entrada de menores desacompanhados. E mesmo na companhia dos pais, é necessário entregar a autorização devidamente preenchida e assinada. Para evitar filas e atrasos na portaria, pedimos que todos acessem o site da festa, baixem o arquivo e tragam a ficha impressa”, orientou Lair.

Serviço

34ª Festa do Morango

Onde: Centro de Eventos Morangão – Pedra Azul – Domingos Martins

Quando: 2 a 4 de agosto

Ingressos (inteira): dia 02 (sexta-feira) – entrada gratuita; dia 03 (sábado) – R$ 20,00 até 17h e R$ 40,00 a partir de 19h; dia 06 (domingo) – R$ 20,00.

OBS: a meia-entrada será concedida a todos que possuem o direito legal, como estudantes, doadores de sangue, idosos, professores e pessoas com deficiência, mediante comprovação.

Onde comprar: https://tiketo.com.br/evento/1615

Programação

Sexta-feira (02/08)

18h – Abertura dos portões

19h – Musical Noi Siamo La Storia

21h – Desfile para eleição da Rainha e Princesas da 34° Festa do Morango

23h – Show com Os Carreteiros

2h – Fechamento dos portões e encerramento da bilheteria

Sábado (03/08)

10h – Abertura dos portões

11h – Almoço típico

11h30 – Show com Banda Brasitalia

13h30 – Apresentação do Grupo Folklorístico Infantil de Danças Italianas Picollo Benevente

14h – Corte da torta gigante

15h – Show com Andre Violette

17h – Pausa técnica

19h – Reabertura dos portões

20h – Show com TRIAD Rock’n’Blues

22h – Show com Luiza Andrade

00h – Show com Banda Evidance

02h – Fechamento dos portões e encerramento da bilheteria

Domingo (04/08)

08h – Missa

09h – Abertura dos portões

10h – Moda de viola com Marcos Brusco

11h – Almoço típico

11h30 – Apresentação do Gruppo Folcloristico Granello Giallo

12h – Show com Banda Brasitalia

13h30 – Apresentação do grupo de danças Di Ballo Fiori

14h – Corte da torta gigante

14h30 – Apresentação do grupo de danças Pietra Azurra

15h30 – Show com Priscila Ribeiro

19h – Encerramento da festa