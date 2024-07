O Teatro Mágico traz sua magia sonora para Vitória

Em 2003, uma trupe musical foi criada na cidade de Osasco (SP) e começou a gravar álbuns que encantaram o Brasil desde então. Liderado por Fernando Anitelli, O Teatro Mágico gravou seis álbuns de estúdio e três ao vivo. Dia 13 de julho, toda a magia dessa turma desembarca no Ilha Shows, em Vitória, para a apresentação “Em Histórias Para Cantar”. Na mesma noite, o capixaba Sandrera também faz show. Os ingressos estão à venda pelo site Zig Tickets.

Aliás, o artista Fernando Anitelli convida o público para participar desse reencontro. “Alô, Vitória! Espero vocês para esse espetáculo com voz e violão, quero encontrar esse povo que estou com saudades. Vai ser uma noite linda”, afirma.

As canções mais ouvidas da trupe são O Anjo Mais Velho e Nosso Pequeno Castelo. Aliás, a segunda faixa, inclusive, foi indicada a hit do ano, pelo prêmio MTV Video Music Brasil (VMB), em 2012. Contudo, no YouTube, O Teatro Mágico soma mais de 80 milhões de views.

Em 2013, a faixa Canção da Terra fez parte da trilha da novela Flor do Caribe, da TV Globo. Portanto, três anos antes, O Teatro Mágico já tinha participado de uma novela da emissora, a convite do Jayme Monjardim. Assim, apresentaram canções em um capítulo de Viver a Vida.

O Teatro Mágico apresenta: histórias para cantar

Local: Ilha Shows – Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória (ES)

Data: 13 de julho (sábado)

Horário: 21h

Atrações: Fernando Anitelli e Sandrera

Ingressos: Zig Tickets – https://www.zig.tickets/eventos/o-teatro-magico-apresenta-historias-para-cantar