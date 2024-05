Parque Moscoso faz 112 anos e tem programação especial para comemoração

O Parque mais tradicional e antigo da capital, o Moscoso, completa 112 anos no próximo domingo (19). Para comemorar, a Prefeitura de Vitória preparou uma diversificada programação para os munícipes de todas as idades celebrarem o aniversário deste charmoso espaço da cidade. O Parabéns pra Você ocorrerá na sexta-feira (17), a partir das 10h30, com distribuição de bolo e refrigerante aos participantes.

A programação especial já começa nesta quinta-feira (16), com oficinas do Cozinha Brasil, e segue até a segunda-feira (20). Apresentação circense, de corais e musical, contação de histórias, atividades recreativas e esportivas, jogos interativos, ações educativas, exposição de fotos antigas e de cetáceos, orientações sobre saúde bucal, vacinação, educação em saúde ambiental fazem parte da programação elaborada, que terá ainda muitos outros serviços e atrações, sempre a partir das 8 horas.

“Cada morador tem uma história que viveu no Parque Moscoso, com momentos felizes, em diferentes fases deste tradicional espaço da cidade. E quando a gente cuida com carinho do meio ambiente, a gente tem uma área para todas as gerações”, disse o secretário municipal de Meio Ambiente, Tarcísio Föeger.

Acesse aqui a programação completa.

Parque Moscoso

Situado no Centro da cidade, o Parque Moscoso, que foi inaugurado em 1912, é o mais antigo parque de Vitória. Possui um sinuoso lago com peixes e ilhas, cortado por pontes de concreto que imitam a textura de troncos. O parque também conta com uma academia população da pessoa idosa e sinal de internet livre do Vitória Online.

São aproximadamente 24.000 m² de área, constituindo-se num ambiente de tranquilidade em meio à correria do centro da metrópole. A Concha Acústica é palco de inúmeros espetáculos. Ela foi tombada como patrimônio cultural pelo Conselho Estadual de Cultura e é privilégio de poucas cidades brasileiras.