Pedra da Cebola recebe Festival Música na Infância nos próximos dias 17 e 18

O Parque Municipal Pedra da Cebola, na Mata da Praia, se prepara para mais uma vez ser palco de muita música e atrações infantis. Na próxima sexta-feira (17) e sábado (18) será realizada a terceira edição do “Festival Música na Infância – Musin”.

O evento, que recebe apoio das secretarias municipais de Cultura (Semc) e Meio Ambiente (Semmam), acontece a partir das 14 horas e contará com uma programação repleta de atividades como contação de histórias, encenação de trupe circense, experimentação de instrumentos, concurso de fantasia, produção de bolhas de sabão gigantes, recreação e shows musicais.

Dentre as atrações musicais, o primeiro dia, 17, será aberto com a apresentação de Amaro Freitas, e termina com a dupla Tiquequê.

No sábado (18), se apresentam o hit maker infantil Hélio Ziskind, a cantora mirim Maricotta, a banda capixaba Rock de Brinquedo, e a Malê Kids, banda criada exclusivamente para o festival, que volta para encantar os pequenos durante a programação. A contação de histórias fica por conta da escritora Lilian Menenguci e da dupla Pés na Lua.

Escolas

A sexta-feira (17), primeiro dia do evento, será especial para os estudantes da rede municipal de ensino de Vitória. Uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação (Seme) irá levar os pequenos, de diferentes unidades de ensino, até o local para desfrutarem da programação.

“Essa oportunidade de participação amplia a democratização do acesso às artes e garante que todas as crianças, tenham oportunidades igualitárias de desenvolvimento cultural e artístico”, afirma um dos diretores do Musin, Daniel Morelo.

O 3º Musin é uma realização da MM Projetos Culturais, Saurá Projetos Culturais, Instituto Parceiros do bem e Ministério da Cultura. A ação conta com patrocínio do Instituto Cultural Vale e Prefeitura Municipal de Vitória.



Programação

Sexta-feira (17/05)

Amaro Freitas para crianças

A programação da sexta-feira começará com um concerto do renomado pianista pernambucano Amaro Freitas. O concerto é uma novidade recém apresentada pelo artista ao público de sua terra natal. A apresentação convida as crianças a conhecerem o potencial máximo do piano enquanto experiência sonora.



Com seu quarto álbum “Y’Y”, recém lançado e com aclamação internacional, Amaro reflete sobre o atual momento de sua carreira: “Eu posso dizer que essa experiência é um dos pontos altos da minha carreira e vida. Esse momento de conexão com a criançada é emocionante demais como vivência musical. A música é um agente de transformação que nos conecta com aquilo que é mais genuíno, com aquilo que é sagrado”, declara.



Pés na Lua

A dupla capixaba Pés Na Lua, formada por Joelma Neves e Igor Guimarães, se apresenta às 16h30 e vem com uma Contação de História carregada de ludicidade e encantamento, aliada às técnicas dos jogos teatrais, à magia da música e dos sons, ao poder dos fantoches, dos jogos musicais de movimentos e da dança circular.



Tiquequê

Quem encerra a programação do primeiro dia é a dupla Tiquequê, com uma apresentação repleta de músicas novas e o mesmo entusiasmo que cativou crianças em toda sua carreira.

Composta por Diana Tatit e Wem, o duo celebrou recentemente duas décadas de trajetória, consolidando-se como uma referência na cena musical infantil.



O show segue o princípio da abordagem única da dupla em valorizar a inteligência das crianças. O show “Bailamos”, o 7o espetáculo da trajetória de Tiquequê, representa uma fusão entre a música e a linguagem cênica. Cada canção do espetáculo aborda pequenas alegrias e eventos do universo infantil, em letras perspicazes e melodias envolventes.



“Queremos que todos, independentemente da idade, se sintam envolvidos e inspirados pela música e pela expressão artística”, compartilha Diana Tatit.

Sábado (18/05)

Rock de Brinquedo

A programação de sábado começa às 15 horas com o show da banda Rock de Brinquedo, que oferece uma experiência vibrante e educativa para o público infantil, combinando a energia do rock com elementos teatrais, contação de histórias e circo.

Com um repertório que revive clássicos dos anos 80 e 90, a banda, formada por Pink, Smurf, Cartola e Pitt, transforma cada apresentação em uma celebração interativa.

Ideal para crianças que estão descobrindo o rock, este projeto promete não apenas shows, mas uma jornada lúdica onde a imaginação corre solta, incentivando a dança, o canto e o jogo criativo.



Lilian Menenguci

A escritora capixaba Lilian Menenguci autora dos livros “Os medos de Lili”, “O mistério da bolinha de gude”, “A gente às vezes é assim”, entre outros, traz a contação de histórias “A criança mágica” (título de um dos seus livros), acompanhada do músico Anderson Paiva (Xuxinha) a partir das 16 horas.

Maricotta

Maricotta, artista mirim mineira, é a terceira a se apresentar.

Desde cedo mostrou aptidão para as artes cênicas e musicais. Em 2019, foi convidada a participar de um show e gravar uma composição inédita da artista Kell Smith: “A Cor Mais Bonita”. Em 2022, concorreu a uma indicação ao Grammy Latino na categoria “Melhor Álbum Infantil” com o álbum homônimo.



Hélio Ziskind

Encerrando a programação do Festival, o Musin apresenta, pela primeira vez no estado, Hélio Ziskind.

Suas músicas, dedicadas ao público infantil, que atravessam gerações, prometem encantar a plateia em um show com histórias cantadas, e canções pra cantar em coro.

Hélio e banda mostrarão, ao vivo, as canções ilustradas criadas para o seu canal no youtube, “Zis é o Canal”, e, alguns sucessos do Cocoricó que, dentro do canal, ultrapassaram milhões de visualizações.



“Esse show vai ser muito especial pra mim, porque é minha primeira apresentação para a criançada de Vitória e vai ser gratuito, então eu espero que todos apareçam”, convida Hélio.

Concurso de Fantasias

Uma novidade desse ano é o concurso de fantasias, no sábado, com tema livre. A fantasia infantil mais aclamada ganhará um kit especial do festival. A inscrição poderá ser feita no local.



Malê Kids

A Malê Kids, banda criada pelo festival, volta para encantar os pequenos, no sábado, com um repertório instrumental repleto de magia, indo das músicas clássicas infantis a cartoons e trilhas de animes.



Palhaço Excêntrico

Durante toda a programação, também nos intervalos dos shows, o ator Carlitos Cachoeira traz o “Palhaço Excêntrico Musical”, e vai animar a criançada com performance especial. Com 7 instrumentos acoplados ao corpo, Carlitos toca um repertório autoral inspirado na música cigana do Leste Europeu mesclada a músicas populares do Brasil.



Doação de ração

Em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente de Vitória, o festival terá um espaço para doações de ração para gatos e cachorros. A cada 3 quilos doados o participante receberá um brinde exclusivo e limitado do festival. As doações serão entregues para a administração do parque e para as ONGs cuidadoras de animais domésticos abandonados.

O evento é totalmente gratuito e o parque estará aberto a todos, a partir das 14 horas. Não haverá distribuição prévia de ingressos.



Programação:

Dia 17 – Sexta-feira

14h00 – Abertura.

15h00 – Amaro Freitas para crianças.

16h30 – Pés na Lua.

18h30 – Tiquequê.

Nos intervalos: Espaço Museu Vale, Recreação, Trupe Circense, Fantástico Mundo das Bolhas de Sabão, Área de Experimentação Musical e O Palhaço Excêntrico Musical.



Dia 18 – Sábado

14h00 – Abertura dos portões.

15h00 – Rock de Brinquedo .

16h – Lillian Menenguci – contação de histórias.

16h30 – Maricotta.

17h30 – Concurso de Fantasia.

18h30 – Hélio Ziskind.



Nos intervalos: Espaço Museu Vale, Recreação, Malê Kids, Trupe Circense, Fantástico Mundo das Bolhas de Sabão, Área de Experimentação Musical e O Palhaço Excêntrico Musical.



Serviço

3º. Musin – Festival Música na Infância

Quando: sexta (17 ) e sábado (18).

Horário: a partir das 14h.

Onde: Parque Pedra da Cebola – entre as Ruas Ana Vieira Mafra, João Baptista Celestino (acesso ao estacionamento) e Av. Fernando Ferrari – Mata da Praia.

Entrada gratuita