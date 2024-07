Sarau poético cultural ocupa praça pública em Guaçuí

A Academia Guaçuiense de Letras e Cultura realiza nesta sexta-feira, dia 12 de julho, às 19h30, na Praça João Acacinho, em Guaçuí, o seu II Sarau Poético Cultural com atividades que reúnem poesias, leitura de crônicas, distribuição de livros, contação de história, músicas e cenas teatrais.

O objetivo desses saraus é divulgar a academia, incentivar o surgimento de novos autores e artistas e ainda oferecer entretenimento cultural à comunidade local. O sarau é um encontro promovido para apresentar a literatura e poemas, no entanto vem ganhando outras manifestações artísticas, interligando as áreas e expandido seu campo de ação.

Nesse tipo de evento, pessoas recitam poemas, leem trechos de obras literárias, contam histórias, apresentam músicas e debatem conteúdos de livros, tornando-se hoje um evento híbrido. A Academia de Letras de Guaçuí vem ao longo do ano de 2024, em comemoração aos seus 15 anos, desenvolvendo essa atividade cultural.

O primeiro sarau aconteceu dentro da programação do Encontro de Escritores em abril e na última segunda feira realizou a atividade na Escola Municipal Deocleciano de Oliveira. “Esta última execução foi bastante proveitosa, com os alunos interagindo e apresentando também suas contribuições em forma de texto e música”, declara o organizador do evento Carlos Ola.

Para a segunda edição oficial do projeto, nesta sexta-feira contará com as presenças já confirmadas das escritoras Rita Côgo, Vera Moraes, Eliane Correia e Júlia Barbosa. Também contará com a presença de membros do Coletivo Teatral Guaçuí Em Cena e do Grupo Teatral Gota, Pó e Poeira; entre eles, Vitória Ribeiro, Kaio Serafim, Matheus Soares, Yago Cindra, Wellington Teixeira e Júlia Almeida.

Segundo Carlos Ola, os saraus têm encontrado um bom caminho para divulgar a literatura e outras artes por ser um espaço aberto a quem tem trajetória e aos que iniciam no processo artístico, e para isso aposta em novas edições, inclusive com a parceria do Ponto de Cultura do Grupo Teatral Gota, Pó e Poeira – Projeto Guaçuí Em Cena.

“No dia 18 de julho acontece também um sarau no Espaço Cultural do Gota, a partir das 20 horas, em comemoração aos 20 Anos do Cultura Viva, projeto que apoiou o início das atividades de nosso Ponto de Cultura”, declara. A edição do Sarau, nesta sexta-feira, conta com o apoio do edital Johnny Machado, dentro da política de coinvestimento entre Estado e Municípios com repasse financeiro do Fundo a Fundo.