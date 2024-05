Sinfônica do ES realiza concerto com repertório de desenhos animados

As trilhas sonoras clássicas de desenhos animados serão interpretadas pela Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses) neste próximo domingo (26), às 11h, no palco do teatro Sesc Glória, em Vitória. Sob a regência do maestro assistente Sanny Souza, a apresentação faz parte da Série Famílias, com um programa voltado para as crianças, para a formação de plateia e para aproximar as famílias do universo orquestral.

No repertório, arranjos de temas imortalizados pelos desenhos animados, como Pinóquio, Pocahontas, A Bela e a Fera, Branca de Neve e os Sete Anões e A Pequena Sereia, dentre outros, em versões de arranjadores consagrados, como Calvin Kuster e Bob Krogstad, além daqueles elaborados pelos ex integrantes da Oses, Antônio Paulo Filho e do maestro Modesto Flávio.

Os ingressos já estão à venda na bilheteria do Sesc Glória e também pela internet, neste LINK, e custam R$ 20 (inteira), R$ 15 (conveniado), R$ 12 (cartão empresário) e R$ 10 (meia-entrada para comerciário ou mediante apresentação de 1kg de alimento não perecível).

Sobre a série

Na Série Famílias, as crianças são as protagonistas. Com apresentações nas manhãs de domingo, os concertos contam com um repertório sempre pensado para o público infantil. Mostrando que a música clássica pode e merece ser ouvida desde a primeira infância.

Sobre o maestro

Sanny Souza é o atual maestro assistente da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo. Em sua formação destaca-se o mestrado em Educação Musical pela Campbellsville University (Kentucky – Estados Unidos) e bacharelado em Música pela UNIRIO. Além de atuar por 38 anos como violoncelista Oses e como como professor de violoncelo da FAMES, foi o primeiro regente e diretor musical do Coro Sinfônico da FAMES, funções que atualmente exerce no Coro Vox Victoria.

Em sua trajetória como maestro, já regeu o Coro da Petrobras UN – ES; FAMES JAZZ Sinfônica e FAMES JAZZ Band e Orquestra Vale Música. Já se apresentou na Europa e Estados Unidos, sendo uma delas no Carnegie Hall (NYC – USA).

A realização é da Cia de Ópera do Espírito Santo (Coes), com a Orquestra Sinfônica do Espírito Santos (Oses), a Secretaria da Cultura (Secult) e o Ministério da Cultura (MinC), por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio ouro do Instituto Cultural Vale e parceria da Fecomercio/Sesc.

Repertório

Pinóquio: Leigh Harline, arr. Modesto Flávio: When you wish upon a star.

Hércules: Alan Menken, arr. Antônio Paulo Filho: Go to distance.

Pocahontas: Alan Menken, arr. Antônio Paulo Filho: Pocahontas.

A Bela e a Fera: Alan Menken, arr. Calvin Kuster: A bela e a fera.

Tangled: Alan Menken, arr. Joseph Perkins: I see the light.

Up: Michael Giacchino: Married life.

A Pequena Sereia: Howard Ashman, arr. David Schubert: Under the sea.

Frozen: Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez, arr. Bob Krogstad: Do you want to build a Snowman?

Branca de Neve e os Sete Anões: Frank Churchill, arr. Modesto Flávio: Marcha dos anões

Serviço

Série Famílias

Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses)

Quando: 26 de maio (domingo)

Horário: às 11h

Local: Sesc Glória, Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória

Ingressos: R$ 20 (inteira), R$ 15 (conveniado), R$ 12 (cartão empresário) e R$ 10 (meia-entrada para comerciário ou mediante apresentação de 1kg de alimento não perecível).

Fonte: SECULT