Espetáculo infantil promove cultura afro-brasileira na região do Caparaó

Com o intuito de promover a cultura afro-brasileira na região do Caparáo, a companhia teatral Mais um Ponto Mais um Conto promove a estreia do espetáculo infantil “Calunga: a princesa que virou boneca”, na próxima segunda-feira (27), no Teatro Fernando Torres, em Guaçuí. A apresentação tem início às 8h, com entrada gratuita.

O espetáculo narra a história de uma princesa destemida, chamada Calunga, cuja jornada a leva a descobrir o verdadeiro significado da coragem, amizade e amor. Transformada em uma boneca de pano, Calunga embarca em uma jornada extraordinária para desfazer o feitiço e salvar seu reino. Sua origem celebra os vínculos ancestrais entre a África e o Brasil, onde Calunga é uma figura presente nos elementos da cultura popular afro-brasileira, com conexão direta entre o maracatu e o congo capixaba.

A partir de diferentes linguagens artísticas, passando pela oralidade, dramatização, dança, manipulação de bonecos, projeções e músicas, o grupo Mais um Ponto Mais um Conto pretende mostrar de forma leve e lúdica a história da boneca Calunga e da casaca.

Criadora do espetáculo, Eliane Correa explica que a história revela a realidade de incontáveis crianças que foram separadas de suas famílias no período escravocrata e vieram trazidas para o Brasil ou deixadas abandonadas em África. “A partir da nossa pesquisa histórica e por meio de depoimentos, da dança, musicalidade e ludicidade, queremos recontar Calunga para despertar o pertencimento cultural e validar histórias de luta, resistência e vitórias também de crianças pretas. Promovendo o protagonismo infantil diante de suas raízes ancestrais. O espetáculo é uma celebração da imaginação, da amizade e da bravura”, afirma.

Calunga: a Princesa que virou boneca

“Calunga: a Princesa que virou boneca” é uma produção inédita, desenvolvida para valorizar a igualdade da cultura afro-brasileira sob a perspectiva de um olhar do próprio negro, a valorização do Griô e o reconhecimento do seu fazer enquanto multiplicadores da cultura de um povo. Colocando história, leitura e literatura negra em destaque como uma das bases fundamentais para a construção de sociedade cultural.

O grupo Mais um Ponto Mais um Conto busca enaltecer as toadas cantadas pelo congo capixaba, para que as crianças criem conexão com a cultura espírito-santense e se sintam protagonistas dessas narrativas.

O espetáculo conta com recursos da Lei Paulo Gustavo, por meio do edital Culturas das Infâncias, da Secretaria da Cultura (Secult). Além da estreia, o projeto também promove uma palestra aberta ao público, revelando os processos criativos e de concepção e montagem do espetáculo, com participação de toda a equipe, propondo uma aproximação das crianças e o fomento da história, cultura e pertencimento.

Serviço: Espetáculo “Calunga: a princesa que virou boneca”

Local: Teatro Municipal Fernando Torres

Avenida Governador Francisco Lacerda Aguiar, s/n, Guaçuí

Ensaio aberto

Quando: 26/05 (domingo)

Horário: às 16 horas



Estreia

Quando: 27/05 (segunda-feira)

Horário: às 8 horas

Acessibilidade

O projeto disponibilizará intérprete de Libras para tradução simultânea, fones bloqueadores de ruídos para que pessoas autistas e óculos para hipersensibilidade visual, a fim de que todos possam assistir ao espetáculo de maneira confortável.

Ficha Técnica:

Dramaturgia: Eliane Correia

Direção: Ronny Pires

Elenco: Caio Pereira e Eliane Correia

Intérprete de Libras: Dani Lino

Coreografia: João Batista Ferreira de Moraes

Animação: Bruno Cabus

Bonequeiro: Dudu Guimarães

Iluminação: Carlos Olla

Sonoplastia e trilha original: Eliane Correia

Concepção de arte e registro: Wallace Dias

Assessoria de imprensa: Taynara Barreto