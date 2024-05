Sua marca no Festival de Inverno de Guaçuí; entenda como

O mais charmoso festival de música do inverno capixaba, o Festival de Inverno de Guaçuí (FIG), no Caparaó, está de volta ao calendário de eventos do Espírito Santo. Com data marcada para acontecer nos dias 5, 6 e 7 de julho, o evento promete novas experiências para o público.

Entre as atrações estão a dupla sertaneja Edson & Hudson, Biquíni Cavadão, Rodrigo Teaser, o maior intérprete do cantor Michael Jackson e o grupo Fundo de Quintal. As vendas dos ingressos estão abertas no site LeBillet.

Uma das novidades é que neste ano o festival será recheado de gastronomia. Cada dia receberá um tema culinário: sexta-feira será um dia reservado para o churrasco, o sábado será para os frutos do mar e o domingo terá a feijoada como destaque.

Durante a manhã a programação será extensa, com a presença de grandes chefs dando aulas show e uma área kids para as crianças. “O evento é pensado para contemplar toda a família e para todas as faixas etárias, das crianças, aos jovens, idosos e adultos”, fala o organizador Elias Carvalho.

Nova área de eventos

Outra grande novidade é a nova área de eventos do festival. Essa será a primeira edição do evento no novo Centro de Eventos da cidade de Guaçuí, com uma decoração especial e temática. A nova área foi feita pensando no conforto do público do festival.

Festival de Inverno de Guaçuí

Quando: 5, 6 e 7 de julho

Onde: Centro de Eventos de Guaçuí

PROGRAMAÇÃO

Sexta-feira: praça gastronômica com churrasco gaúcho, Baitaca e Edson e Hudson;

Sábado: praça gastronômica com frutos do mar, Biquini cavadão e Rodrigo Teaser;

Domingo: praça gastronômica com feijoada, samba com o grupo Fundo de quintal, pagode e chorinho.

