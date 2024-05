Tradição: Festa de Santa Rita agita Conduru neste fim de semana; veja a programação

Os moradores de Conduru, distrito de Cachoeiro de Itapemirim se preparam para mais um fim de semana de estímulo e resgate às tradições. A comunidade, por meio da Comissão de Festa, está realizando sua centenária festa oficial, em alusão à padroeira, Santa Rita de Cássia.

Os festejos começaram na semana passada e continuam neste fim de semana com muitas atrações musicais, desfile escolar, sorteio e um show de mágica para as crianças. A motivação é celebrar a rica herança cultural e religiosa da comunidade de Conduru. Por isso, a cada ano, moradores e visitantes se unem para participar das festividades religiosas em homenagem à Santa Rita, a padroeira do distrito.

Entre as principais atividades estão as que envolvem homenagem a filhos ilustres. Na sexta-feira (24), após o desfile escolar haverá homenagens à Conduruense Ausente Srª Neuza Helena Louzada Sartório e a Cidadã Benemérita, Srª Sandra Malheiros Ramos. Além disso, também receberão homenagens especiais o Dr. Rodrigo Ferrary Valory; a Sra. Magda de Oliveira Monteiro; o Excelentíssimo Prefeito Municipal Victor Da Silva Coelho, e a Sra. Lorena Vasques Silveira.

De acordo com a Comissão, entre as atrações musicais, o público poderá conferir shows com Alex Campanha; Luíza Andrade, Grupo Natividade, entre outros. A atração nacional fica por conta do Bonde Sertanejo, que promete animar a galera.

No domingo (26), às 16h, tem sorteio de uma motocicleta zero quilômetro, modelo CG Start, em benefício da associação. Segundo a organização, toda a programação da Festa de Conduru é gratuita e será realizada na Praça do distrito.

Confira a programação da Festa de Conduru:

24/05 – Sexta-feira

19h – Desfile escolar da EEEFM “Professor Domingos Ubaldo”

21h – Cerimônia de Homenagens ao Conduruense Ausente e autoridades

22h – Show com Alex Campanha

00h30 – Show com Luíza Andrade

25/05 – Sábado

21h – Banda Auge

23h – Bonde Sertanejo (atração nacional)

01h – Jessica Oliveira

26/05 – Domingo

10h – Show infantil com o Mágico Robson Seyer & Cia

13h – Pagode com Grupo Natividade

16h – Sorteio de uma Moto CG Start 160 – 0KM

18h – Kê Swing Bom

20h30 – Ligação Direta