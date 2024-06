VII Festival de Leituras Dramáticas Capixabas agita Cachoeiro

Cachoeiro de Itapemirim se prepara para receber o VII Festival de Leituras Dramáticas Capixabas, que promete agitar a cena cultural da cidade. O evento, que acontecerá entre os dias 15 e 29 de junho, trará uma série de performances teatrais em diferentes espaços públicos e culturais, reafirmando o compromisso com a democratização do acesso à arte e à cultura.

O festival contará com a participação de diversos grupos de teatro do Espírito Santo, incluindo o Grupo Anônimos de Teatro de Cachoeiro, o Grupo Estação 13 de Teatro de Alegre, o Grupo Corsários de Vitória, e a Cia. Teatro Urgente de Vila Velha, entre outros. As apresentações são gratuitas e têm classificação livre.

Além das leituras dramáticas, o festival também marcará o lançamento de publicações importantes para a cena literária local, como “Secreta Luz” do Coletivo Secreta Luz. Essas iniciativas refletem o objetivo do festival de não apenas entreter, mas também contribuir para o desenvolvimento e a valorização da produção artística regional.

Outra novidade são os 50 QR Codes que estarão espalhados pela cidade. Através de um celular, qualquer pessoa pode acessar os vídeos feitos pelos 8 grupos participantes, feitos especialmente para o festival. São leituras dramáticas de até um minuto. Todos os textos são de autores capixabas.

O Festival de Leituras Dramáticas Capixabas é realizado pelo Grupo Anônimos de Teatro e sua sétima edição é feita com recursos do Funcultura através do edital de Incentivo à Leitura 2022 da Secult/ES.

Faço no tempo soar minha sílaba

Perguntado sobre o tema do Festival, o organizador Luiz Carlos Cardoso, ator e diretor do Grupo Anônimos de Teatro, explica que a frase da música “Muito Romântico”, de Caetano Veloso, “diz muito sobre o que o Festival se propõe. Nunca foi tão necessário afirmar discursos, reafirmar certezas para uma sociedade mais justa, mais passível de diálogo e entendimento. É um diálogo do hoje com o futuro”.

Programação completa do VII Festival de Leituras Dramáticas Capixabas:

15 de junho – sábado

– 19 horas – Casa dos Braga (Centro)

Anônimos – Grupo Anônimos de Teatro (Cachoeiro)

21 de junho – sexta

– 10 horas – Escadaria do Mural Luz del Fuego (Centro)

AmorS – Grupo Estação 13 de Teatro (Alegre)

– 14 horas – Ponte Municipal (Centro)

O Cálice – Grupo Corsários (Vitória)

22 de junho – sábado

12 horas – Calçada da US da Mulher Casa Rosa (Centro)

Tangerina – Lorena Lima (Vila Velha)

19 horas – Casa Carmô (Bairro Independência)

Luz às Mulheres – Surto Cênico (Cachoeiro)

28 de junho – sexta

– 14 horas – Praça Jerônimo Monteiro (Centro)

…não sei, apenas penso… – Dual de Teatro (Viana)

– 16 horas – Praça Jerônimo Monteiro (Centro)

Metrópolis – Cia. Teatro Urgente (Vila Velha)

29 de junho – sábado

– 19 horas – Casa da Memória (Centro)

O Evangelho Segundo a Moqueca Capixaba: A Revolta dos Abaporus – Cia. Nós de Teatro (Cachoeiro)

Lançamento das publicações:

– Secreta Luz / Coletivo Secreta Luz

– A construção histórica do racismo e a luta antirracista / Luciene Carla Corrêa Francelino

– Samples / Sávio Lopes

– Azul da Prússia / Olívia Avelar

Stand do Sebo Overdoses com publicações diversas.