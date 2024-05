Vila Velha: cidade onde o ES começou faz aniversário nesta semana

Celebra-se no dia 23 de maio, o Dia da Colonização do Solo Espírito-Santense. A data tem origem no ano de 1535, quando portugueses, a bordo da caravela Glória, desembarcaram em terras capixabas com a missão de colonizar a então Capitania do Espírito Santo. O desembarque foi feito no bairro “Prainha”, em Vila Velha.

Após criar o primeiro núcleo populacional da capitania, denominada Vila do Espírito Santo, o donatário português Vasco Fernandes Coutinho fundou o município de Vila Velha, que logo se tornou capital e sede do governo por quatorze anos. No ano de 1549, a capital é transferida para a Vila de Nossa Senhora da Vitória, atual Vitória, devido a questão do difícil acesso à possíveis invasões.

Sendo a “origem” do estado, o município de Vila Velha também completa, nesta quinta-feira (23), 489 anos.

Fonte: TJES

Festa

Em comemoração ao aniversário da 1ª cidade do estado, a Prefeitura de Vila Velha preparou uma programação com diversas atrações. Do dia 23 a 26 de maio, a cidade vai ser palco de grandes shows de bandas capixabas. Confira a programação completa na matéria:

​Festival cultural no Parque da Prainha celebra 489 anos de Vila Velha

Foto: Divulgação