Volta ao passado: feriadão tem Feira de Antiguidades em Vitória

Com a semana mais curta e um feriadão à vista, torna-se “imperativo” definir quais são as opções de lazer ideais para os dias de descanso que estão por vir. A Secretaria Municipal de Cultura de Vitória (Semc) tem uma excelente dica; principalmente para o público mais nostálgico ou apreciador de artes do passado: trata-se da mais nova “queridinha” dos munícipes e visitantes da capital, a Feira de Antiguidades da Rua da Lama. Com uma hora a mais de duração, a feira, que acontece no próximo sábado (1º), tem início às 9 e segue até às 16 horas.

Em sua sétima edição, o evento tem atraído cada vez mais público e já se consolida como uma tradição do bairro de Jardim da Penha. O projeto, realizado desde dezembro de 2023, acontece mensalmente no tradicional reduto boêmio do bairro, sempre ao primeiro sábado de cada mês.

No local, o novo, que se deve as obras inauguradas no último mês de outubro, fruto de investimentos de mais de R$ 4,5 milhões da Prefeitura de Vitória, se mescla ao antigo, com elementos de época como louças, objetos de decoração, relógios, bibelôs, bijouterias e colecionismos variados.

A Feira, que reúne comerciantes, colecionadores, compradores, curiosos, admiradores e amantes de peças antigas, é realizada sempre na Avenida Anísio Fernandes Coelho, no bairro Jardim da Penha, conhecida como Rua da Lama.

No local, estão reunidos diferentes segmentos de antiguidades onde a população pode adquirir produtos como porcelanas, pratas, objetos de bronze, moedas, selos, tapetes, mobílias e até mesmo os famosos “bolachões”: os discos de vinil.

Além de 20 expositores, entre artistas plásticos, colecionadores e apreciadores de objetos antigos, a feira conta com caricaturista produzindo seus trabalhos na hora, pintores produzindo quadros durante a realização do evento além de artistas de rua como músicos e “estátua viva” que tiram da arte urbana o seu sustento.

Serviço

Feira de Antiguidades da Rua da Lama

Quando: sábado (1º) das 9 às 16 horas.

Onde: Avenida Anísio Fernandes Coelho, Jardim da Penha – Rua da Lama.

Entrada Franca (feira na rua).

Fonte: PMV