Mumuzinho é primeira atração confirmada para Festa dos Pescadores de Piúma

A Prefeitura de Piúma acaba de confirmar a primeira atração da Festa dos Pescadores 2024: o show com o consagrado cantor Mumuzinho, no dia 30 de junho. Neste ano a Prefeitura promoverá quatro dias de festa para celebrar, todos com shows imperdíveis. As demais atrações estão em fase de contratação e também serão anunciadas pela Administração Municipal em seus canais oficiais, então acompanhe tudo e se prepare para uma grande celebração.

O cantor

Dono de um bom humor soberano, imitações hilárias e muito carisma, Mumuzinho, nome artístico de Márcio da Costa Batista, é uma das referências no mundo do samba. Tanto como cantor, compositor, ator e ainda apresentador.

De uma sonoridade única, suas músicas cantam o amor de forma bem-humorada. Além disso, têm a comunicação imediata com o público jovem e tratam de assuntos contemporâneos, vividos em qualquer roda de amigos ou esquina do país.

Sucessos

“Fulminante”, “Eu Mereço ser Feliz”, “Curto Circuito”, “Amor Falsificado” e “Confiança” são alguns dos hits que vão ser interpretados por Mumuzinho. O artista é uma das principais referências do ritmo.

Serviço – Show com Mumuzinho

Data: 30 de junho

Horário: a partir das 21h

Local: Praça Oenes Taylor